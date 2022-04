Le nouveau polyéthylène haute performance ExxonMobil Exceed™ S permet aux transformateurs de repenser la conception des films pour des solutions plus simples.

La conception moderne des films est une suite de complexités croissantes et de compromis entre les performances et les possibilités de traitement qui sont acceptés pour garantir un emballage durable et une grande satisfaction du client. Les mélanges de résines à plusieurs composants dans les films coextrudés et laminés avec un nombre élevé de couches sont monnaie courante. Chacune des étapes de la production et de la transformation d'un film imprimé en un emballage durable est sujette à un manque d'efficacité, à des pertes et à des erreurs humaines dus à la complexité de la tâche. Et si votre résine pouvait vous aider à simplifier tout cela ?