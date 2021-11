Le nouveau port de Calais est entre en service

LILLE, France, 2 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Après son inauguration en septembre dernier, le port de Calais, premier port français de voyageurs et premier port français de fret (Ro-Ro) a mis en service opérationnel son nouveau terminal ce dimanche 31 octobre dans la soirée. Pour marquer l'événement qui fera date dans l'histoire du port de Calais, les premiers voyageurs ont été accueillis dans une ambiance festive.

Les premiers navires ont été accompagnés d'un spectacle pyrotechnique qui a embrasé la nouvelle jetée à leur passage dans le nouveau bassin Charles de Gaulle et les voyageurs en attente sur les aires d'embarquement ont pu admirer un spectacle de faisceaux laser lumineux. Un moment riche en émotion partagé par tous qui conclut, pour le Port Boulogne Calais, 6 années de ce chantier hors norme.

« C'est une soirée historique pour le port de Calais ! Je suis heureux et ému de voir ce nouveau port être devenu réalité ce soir. Sa mise en service aujourd'hui marque le début d'une nouvelle histoire pour le port de Calais. Je remercie une nouvelle fois tous celles et ceux qui ont œuvré de près ou de loin à la réussite de ce projet. Nous sommes désormais prêts à affronter l'avenir sereinement », déclare Jean-Marc PUISSESSEAU, PDG de la Société d'Exploitation des Ports du Détroit.

La limite de capacité du port étant atteinte, son extension apparaissait comme indispensable. Au-delà de l'augmentation de la capacité des terminaux, l'enjeu est également d'accueillir les futures générations de ferries de plus de 220 mètres de long, qui requièrent des quais d'accostage plus longs et dont les manœuvres nécessitent un bassin plus large.

Situé au cœur d'un des détroits maritimes les plus fréquentés du monde en termes de transport de passagers et de transport de fret, le nouveau port de Calais a été imaginé dès 2002 à l'initiative de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Calais, alors concessionnaire du Port. Ce projet d'extension et de modernisation du port, d'un investissement de 83 millions d'euros, a été pensé de façon à anticiper et à s'adapter à l'évolution du trafic transmanche, aux navires de nouvelle génération, aux besoins logistiques et industriels de demain et à répondre aux nouvelles normes environnementales.

