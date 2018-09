Le nouveau produit IIdO de NetComm permet aux entreprises d'améliorer leur productivité en utilisant les réseaux LTE Cat-M1/NB-IoT

SYDNEY, 4 septembre 2018 /PRNewswire/ -- NetComm a annoncé aujourd'hui l'ajout d'un nouveau produit à son portefeuille Internet industriel des Objets (IIdO) dans le but de permettre aux entreprises de connecter tous leurs appareils à faible consommation d'énergie et à faible bande passante à des réseaux LTE.

Les appareils à faible consommation d'énergie qui n'ont besoin que d'un volume très limité de bande passante commencent à être utilisés par les entreprises dans le but d'optimiser les opérations et de réduire les coûts de fonctionnement. Grâce au nouveau produit NetComm NTC-100, les entreprises ne dépendent plus de réseaux propriétaires locaux sans licence pour gérer et contrôler ces appareils à distance. Dans tous les secteurs industriels, elles peuvent désormais connecter leurs appareils avec les nouvelles normes développées par 3GPP : Cat-M1 et NB-IoT. Les réseaux LTE largement disponibles prennent en charge ces applications, ajoutant des capacités de faible bande passante pour étendre leur portée et allonger la durée de vie des batteries.

Le nouvel appareil NetComm NTC-100 est le premier modem disponible sur le marché à être compatible Cat-M1 et NB-IoT pour tous les appareils ayant besoin d'une connectivité réseau, offrant ainsi aux entreprises une nouvelle possibilité de gérer, contrôler et recueillir des données à distance à partir de leurs appareils. Que ce soit pour trouver un moyen économiquement viable de surveiller l'état de l'environnement, tel que le niveau des océans, d'améliorer les compteurs intelligents, de superviser une ferme ou de mettre en place des applications pour une ville intelligente telles que la signalisation routière, les parcmètres et le ramassage des déchets, un nombre de plus en plus important d'appareils peuvent désormais tirer parti des réseaux LTE dans le monde entier.

Els Baert, directeur du marketing et des communications chez NetComm, a déclaré : « Il s'agit du premier appareil à faible consommation d'énergie et à faible bande passante ajouté à notre portefeuille IIdO et du seul appareil du genre à intégrer un module à double technologie LTE utilisant les technologies Cat-M1 et NB-IoT pour localiser et surveiller des applications bon marché dont la connexion coûtait habituellement trop cher. L'utilisation de l'IIdO va ainsi être accélérée, car différents secteurs industriels bénéficient d'une chance de connecter et de gérer de manière rentable de grands parcs constitués de petits périphériques bon marché partout où un réseau LTE est disponible. »

Produit robuste et conçu pour résister aux vibrations et aux températures extrêmes dans des environnements automobiles, commerciaux et industriels difficiles, le NTC-100 possède un boîtier industriel résistant classé IP40 qui assure sa fiabilité et sa longévité face à des climats rigoureux dans des zones éloignées et isolées, garantissant ainsi une connectivité permanente. La gestion à distance avancée permet de bénéficier d'une large palette de fonctions d'automatisation et de surveillance évitant des allers-retours inutiles.

À propos de NetComm

NetComm (ASX : NTC) est un développeur mondial de solutions visant à combler le fossé entre la fibre et le domicile, les appareils ou les machines. Dans un monde où être connecté est important pour tout le monde, les solutions haut débit fixes sans fil, M2M sans fil/IIdO et fibre jusqu'au point de distribution (FTTdp) sont spécialement conçues pour des déploiements complexes. Chez NetComm, nous avons compris qu'il n'existait pas de solution unique pouvant convenir à tout le monde. Chaque entreprise, opérateur et transporteur est différent, c'est pourquoi nous créons la solution VDSL, Gfast, 4G et 5G adaptée pour répondre aux conditions particulières de chacun en matière de réseau, de marché et d'environnement dans le monde entier. Fondée en 1982, NetComm est une société mondialement réputée pour ses innovations dans le domaine des technologies de communications de données de premier plan. www.netcommwireless.com

