Le nouveau programme mondial pour les courtiers stimule la croissance rapide de Gate.io

MAJURO, République des Îles Marshall, 11 mars 2022 /PRNewswire/ -- Gate.io, l'une des principales bourses de cryptomonnaie au monde, a lancé un nouveau programme pour les courtiers dans le cadre de ses offres élargies de services institutionnels. Le programme offre d'excellents incitatifs aux courtiers responsables d'importants volumes de transaction pour qu'ils utilisent l'écosystème Gate.io.

Voici le programme mondial pour les courtiers de Gate.io

Le nouveau programme pour les courtiers de Gate.io comprend trois services de courtage complets : Portal Broker, API Broker et Exchange Broker. Ces services de courtage permettent aux courtiers d'inviter les utilisateurs sur la plateforme, d'agir en leur nom et d'obtenir des rabais et des récompenses en fonction des opérations effectuées par ces utilisateurs.

Portal Broker est l'offre de service la plus simple. Les courtiers partagent un lien de recommandation avec les utilisateurs pour les diriger vers Gate.io et peuvent obtenir jusqu'à 50 % en récompenses pour les transactions au comptant. API Broker est également un service avec un lien de recommandation, qui incite en plus les utilisateurs à se servir des fonctions complètes de transaction au moyen de l'interface API de Gate.io. Les courtiers peuvent obtenir jusqu'à 50 % en récompenses pour les transactions au comptant effectuées dans le cadre des transactions sur l'interface API avec le lien de recommandation.

Enfin, Exchange Broker est un service qui concerne les plus petites transactions ainsi que les services de DeFi et de GameFi. Ces plateformes peuvent créer jusqu'à 100 000 comptes auxiliaires de transaction par l'intermédiaire de Gate.io. Elles fixent les taux et les frais payés par les utilisateurs sur leur plateforme et permettent à ces derniers d'obtenir des rabais sur chaque transaction effectuée sur leur compte, avec jusqu'à 40 % en récompenses pour celles au comptant.

À propos de Gate.io

Grâce à Gate.io, plus de 10 millions d'utilisateurs de 190 pays ont accès à plus de 1 300 des principales cryptomonnaies du monde. La plateforme permet aux utilisateurs de négocier sur tous les marchés au comptant, les marchés à marge, les marchés à terme et les marchés de contrats, offre des produits DeFi avec Hipo DeFi, des services de garde de biens avec Wallet.io et des investissements avec Gate Labs et Gate Ventures, et prend en charge son écosystème GateChain consacré. L'entreprise offre également une vaste gamme de produits et de services intégrés comme sa plateforme Startup IEO, son marché NFT Magic Box et plus encore.

