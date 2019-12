Le nouveau rapport de Morphean sur le panorama de la sécurité hébergée dévoile des connaissances essentielles du marché pour 2020

Une étude paneuropéenne sur les solutions de sécurité physique montre une forte croissance du marché, le cloud s'avérant à même d'offrir une meilleure sécurité, une réduction des coûts et des fonctionnalités améliorées

FRIBOURG, Suisse, 9 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Un nouveau livre blanc publié aujourd'hui expose en détail une analyse de marché, réalisée auprès de 1000 décideurs informatiques en Europe, sur les attitudes à l'égard de l'adoption du cloud et des comportements d'achat qui se profilent derrière la sécurité physique hébergée. Menée par Morphean, l'un des principaux fournisseurs de solutions de sécurité hébergée, l'étude illustre un marché qui a surmonté les préoccupations liées à la cybersécurité, qui en a compris les avantages et qui cherchera à adopter ces solutions le plus vite possible en 2020.

L'enquête indépendante menée auprès de décideurs au Royaume-Uni, en France et en Allemagne montre que l'amélioration de la sécurité, la réduction des coûts et des fonctionnalités plus pointues sont les facteurs les plus importants et les avantages le plus souvent obtenus de la sécurité hébergée, notamment la vidéosurveillance en tant que service (VSaaS) et le contrôle des accès en tant que service (ACaaS). Ces solutions font partie du marché de la sécurité dans le cloud qui devrait croître d'ici à 2022, à un taux de croissance annuel composé de 25,5 %.

Le rapport 2019 sur l'adoption de la sécurité hébergée en Europe ( Landscape Report: Hosted Security adoption in Europe) a révélé que 84 % des responsables informatiques utilisent actuellement (48 %) ou envisagent d'utiliser (36 %) une solution de sécurité hébergée. Il montre également que l'amélioration de la sécurité s'est classée à la troisième place des principaux avantages tirés du cloud (44 %), alors que ce chiffre était de 27 % en 2018, ce qui représente une augmentation de 63 % en un an et un changement dans la perception des préoccupations en termes de cybersécurité.

Conclusions majeures pour 2019 :

La moitié des personnes interrogées ont cité l'amélioration de la sécurité comme le principal avantage tiré de l'utilisation des VSaaS / ACaaS ;

84 % des responsables informatiques utilisent / envisagent d'utiliser la vidéosurveillance ou le contrôle d'accès basés sur le cloud ;

79 % prévoient d'intégrer la VSaaS et l'ACaaS dans leurs activités d'ici à 12 mois ;

77 % des responsables informatiques déclarent que la sécurité physique n'est pas optimisée ; 20 % ont identifié la sécurité physique comme une priorité en termes d'amélioration à apporter dans les 12 mois à venir.

Rodrigue Zbinden, PDG de Morphean SA s'est exprimé en ces termes : « L'appétit accru pour la sécurité hébergée nous donne l'occasion de travailler avec les entreprises pour les aider à améliorer leur sécurité physique, tout en les formant sur les avantages de la veille économique que procurent les solutions de surveillance et de contrôle d'accès lorsqu'elles sont intégrées dans le cloud ».

La confiance grandissante dans le cloud semble se traduire par des intentions d'achat positives en ce qui est des solutions de sécurité hébergée, 77 % des responsables informatiques déclarant que la sécurité physique n'est pas optimisée actuellement et un sur cinq l'identifiant comme une priorité pour 2020. Cela représente une opportunité pour la communauté des revendeurs informatiques d'améliorer leurs offres de services.

Pour télécharger le document : www.morphean.com/whitepapers

