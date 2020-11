Le nouveau simulateur de Football for Friendship World sera lancé pour la Journée Mondiale du Football

Parmi les premiers utilisateurs enregistrés, 100 ensembles uniques d'accessoires de football et d'uniformes de football du programme «Football pour l'amitié» et de la Fédération de Russie de football seront tirés au sort. Les kits pour les gagnants seront livrés partout dans le monde.

Pour la première fois, les utilisateurs de différents pays auront la possibilité de participer à des matchs selon les règles du « Football pour l'amitié », en en s'unissant en équipes internationales. Les joueurs pourront participer à des matchs en temps réel avec des joueurs du monde entier, créer des équipes et gérer leur carrière, devenir fan et encourager les équipes d'amis dans les tribunes. Football for Friendship World sera promu sous le slogan "Unir les amis, unir le monde!"

Deux semaines avant le lancement officiel de la plate-forme Football for Friendship World, se tiendra le Championnat du monde en ligne «Football pour l'amitié», dans lequel de jeunes athlètes de 10 à 14 ans de plus de 100 pays, réunis en 32 équipes d'amitié, joueront 55 matchs. La finale du Championnat sera diffusée en direct. L'ambassadeur mondial du programme est la légende du football mondial Roberto Carlos. Pour devenir un participant et entrer dans le tout premier Championnat du monde en ligne du « Football pour l'amitié », vous devez envoyer une demande à http://participants.footballforfriendship.com/. Les vainqueurs du championnat recevront des billets pour la finale de la Ligue des Champions de l'UEFA 2021 à Istanbul.

L'opérateur mondial du programme « Football pour l'amitié » de PAO (Société par actions publique) Gazprom est le groupe AGT Communication, le développeur de Football for Friendship World est l'équipe internationale DataArt. Pour les premiers utilisateurs, le jeu sera disponible gratuitement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1327695/Football_for_Friendship_World.jpg

Related Links

https://footballforfriendship.com



SOURCE Gazprom International Children’s Social Programme Football for Friendship