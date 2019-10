Le nouveau site web artfairmag.com devrait devenir le site de référence pour les informations sur les foires d'art

Lancé au mois de septembre, artfairmag.com vise à devenir le site de référence pour les foires d'art internationales

LONDRES, 16 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Lancé au mois de septembre, artfairmag.com est en passe de devenir le site de référence pour les foires d'art internationales. Ce site est la seule ressource qui répertorie toutes les foires d'art du monde. Il offre des outils de recherche permettant aux utilisateurs de chercher des foires selon trois critères : le lieu, la date et le type d'art, et d'accéder à tous les détails importants concernant chaque événement.

« Notre site web novateur, artfairmag.com , est consacré aux foires d'art du monde entier », déclare sa fondatrice, Pauline Loeb-Obrenan. « Grâce à nos outils pratiques, les utilisateurs peuvent facilement trouver et planifier la prochaine foire qu'ils souhaitent visiter. Nous recueillons les informations les plus importantes sur chaque foire et nous les compilons pour en faire une synthèse claire, afin qu'il ne soit plus nécessaire de faire des recherches sur d'innombrables sites web distincts pour trouver les informations pertinentes. »

Les foires d'art attirent tout autant les collectionneurs, les marchands d'art, les conservateurs, les artistes et les amateurs d'art, présentant un large éventail de genres. Au cours des deux dernières décennies, les foires sont devenues l'élément clé du marché international de l'art, et leur nombre est passé d'environ 50 à près de 400 à travers le monde. Le site web artfairmag.com se donne pour objectif de donner plus de visibilité aux foires d'art afin de promouvoir non seulement les grands salons bien établis, mais également les foires régionales, jeunes et émergentes. Le site publiera également des entretiens avec les organisateurs ainsi que des vidéos.

Ce site bien conçu et convivial fournit un calendrier des salons à venir dans le monde entier. De plus, les visiteurs peuvent effectuer une recherche par type d'art, ou simplement voir ce qu'il se passe dans une région particulière. Le lancement d' artfairmag.com établit une nouvelle référence pour les passionnés d'arts, professionnels comme amateurs.

Contact presse :

Pauline Loeb-Obrenan

Fondatrice

Standard : +44(0)20-8088-0505

Courriel : contact@artfairmag.com

Site web : www.artfairmag.com

SOURCE artfairmag.com