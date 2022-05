LE NOUVEAU SITE WEB RÉVÈLE L'ALPHA5 EV DE DELOREAN

SAN ANTONIO, Texas, 30 mai 2022 /PRNewswire/ -- DeLorean Motor Company, Inc. a dévoilé au public le très attendu Alpha5, son tout nouveau véhicule électrique. Les images sont disponibles sur le site Web remanié de l'entreprise, où les abonnés à l'accès anticipé ont la possibilité de voir le véhicule un jour avant que le site ne devienne mondialement public.

Les photos de la galerie montrent l'extérieur et l'intérieur du coupé, révélant des lignes épurées, des persiennes classiques et les portes papillon de DeLorean. Les images et les détails révèlent les dimensions de la voiture, deux de ses couleurs de peinture extérieure, dont une édition de lancement qui fera ses débuts au Pebble Beach Concours d'Elegance en août, et les spécifications tant attendues. Les spécifications estimées comprennent une autonomie de plus de 400 km (300 miles), une batterie de plus de 100 kWh et une vitesse maximale limitée électroniquement à 250 km/h (155 mph).

En s'inspirant du passé et de l'avenir, le nouveau véhicule électrique affiche son ADN iconique. « L'Alpha5 est une représentation des 40 dernières années de DeLorean », a déclaré Troy Beetz, directeur marketing de DeLorean Motor Company. « Nous devions absolument honorer l'histoire de la marque DeLorean, mais nous avions une responsabilité encore plus grande de préserver son avenir... Je pense que l'Alpha5 respecte ces engagements. »

Cette révélation met fin à des mois d'attente et de spéculation autour du nouveau véhicule. Cependant, il y a beaucoup plus à apprendre sur l'histoire de DeLorean. Une page du site Web indique qu'une histoire inédite a été découverte dans les archives de DeLorean. Des logos inédits et des images rares menant à l'Alpha5 laissent présager que l'entreprise a encore beaucoup de secrets à révéler.

