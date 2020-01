Le nouveau smartphone Cat® S32 est résolument robuste

Le Cat S32 est le tout dernier dispositif de la gamme principale des téléphones Cat. Il convient parfaitement à toute personne ayant besoin d'un téléphone pour survivre dans des environnements extrêmes, dans le cadre du travail ou des loisirs. Le nouveau Cat S32 offre des fonctionnalités essentielles que les clients de ce segment apprécient vraiment, notamment une longue durée de vie de la batterie, des références à la pointe du marché en matière de robustesse et un écran large et lumineux.

Les clients acquérant des téléphones Cat ont besoin d'un téléphone sur lequel ils peuvent compter. C'est pourquoi le Cat S32 est conçu pour continuer à travailler pour vous. Il est doté d'une batterie grande capacité de 4 200 milliampères-heure, logée dans un boîtier robuste. Il est certifié IP68, résistant à la poussière et étanche, testé jusqu'à 1,5 mètre de profondeur dans l'eau pendant 35 minutes. Il a également fait l'objet de nos tests rigoureux et répétés de chutes d'une hauteur de 1,8 m sur de l'acier, y compris de nombreuses chutes sur chaque côté et coin, ainsi que de tests de spécification militaire MIL SPEC 810G qui garantissent que le téléphone peut supporter les éléments dans n'importe quel environnement. Comme tous les smartphones Cat de la gamme, il a été soumis à des essais de vibration et de chute, à des conditions de brouillard salin, et il est conçu pour fonctionner dans des températures extrêmement hautes et extrêmement basses et pour survivre aux chocs thermiques. Vous pouvez l'emporter partout, rester connecté et être encore plus dans l'action.

« Le Cat S32 est un dispositif incroyablement robuste et un fantastique nouveau venu dans notre gamme renouvelée de smartphones, aux côtés du Cat S52 exceptionnellement mince mais robuste. Ceci offre à nos clients un véritable choix de produits en fonction des caractéristiques qu'ils apprécient le plus. Dans cette génération de produits, nous avons mis à jour et amélioré toutes les fonctionnalités, tout en veillant à ce que les références principales des téléphones Cat en termes de robustesse - étanchéité et résistance à la poussière fiables et conception à l'épreuve des chutes - restent la priorité », a déclaré Peter Cunningham, vice-président du portefeuille de produits de Bullitt Group.

Résolument robuste, l'écran lumineux 18x9 HD+ de 5,5" du Cat S32 est protégé par le verre DragonTrail Pro résistant aux rayures et il peut être lu en plein soleil, avec un écran tactile contrôlable avec les doigts mouillés ou avec des gants.

Principales spécifications

Batterie grande capacité de 4 200 milliampères-heure

Résistance à l'eau et à la poussière (IP68), testé pour des chutes de 1,8 mètre de hauteur sur de l'acier, spécification militaire MIL SPEC 810G, verre DragonTrail Pro

Smartphone étanche - jusqu'à 1,5 mètre de profondeur pendant 35 minutes

Écran 18x9 HD+ de 5,5" optimisé pour des utilisations en plein air, avec un écran tactile utilisable avec les doigts mouillés ou avec des gants

Android 10 (avec mise à jour pour la version 11)

3 Go de mémoire RAM, 32 Go de mémoire ROM, stockage extensible (microSD™)

Jeu de puces Mediatek Helio A20 MT 6761D, processeur quadri-cœur 1,8 GHz

puces Mediatek Helio A20 MT 6761D, processeur quadri-cœur 1,8 GHz Caméra arrière 13 MP, caméra avant 5 MP

LTE Cat 6, VoLTE, VoWiFi

Design texturé et très adhérent

Touche de raccourci programmable utile pour le Push to Talk (PTT), SOS (application pour le travailleur isolé) ou pour lancer facilement sa torche ou sa caméra

raccourci programmable utile pour le Push to Talk (PTT), SOS (application pour le travailleur isolé) ou pour lancer facilement sa torche ou sa caméra Bluetooth 5.0, NFC (communication en champ proche)

Prise audio 3,5 mm

Applications ciblées et catalogue de contenus

Double SIM – Nano SIM + microSD™

Garantie de deux ans

Le smartphone Cat® S32 a un prix de vente conseillé par le fabricant de 299 € et pourra être acheté sur le site www.catphones.com et chez de nombreux détaillants et opérateurs.

À propos des dispositifs et accessoires Cat :

La marque Cat est synonyme de confiance, durabilité, fiabilité et qualité. L'ADN de Cat se retrouve dans chaque téléphone mobile et accessoire Cat proposé par Bullitt Mobile Ltd. et offre une expérience de mobilité robuste sans limites.

Pour en savoir plus sur la composition des téléphones et accessoires Cat, veuillez consulter le site www.catphones.com.

À propos de Bullitt Group

Bullitt Group aide les marques mondiales à étoffer leurs portefeuilles de produits dans de nouvelles catégories, notamment sur le marché des dispositifs connectés. Nous concevons, fabriquons, commercialisons et vendons des produits sous licence pour nos marques partenaires.

Depuis sa création en 2009, Bullitt Group a conçu, fabriqué et distribué des millions de téléphones mobiles, de produits audio, d'autres dispositifs connectés et de périphériques connexes dans plus de 70 pays du monde entier.

Bullitt est titulaire des licences mondiales de Cat (Caterpillar Inc.) et Land Rover pour les téléphones mobiles et les périphériques associés.

Basé à Reading, en Angleterre, Bullitt Group dispose en outre de bureaux à Taipei (Taïwan), Shenzhen (Chine) et Singapour.

www.bullitt-group.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1061107/Cat_S32.jpg

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/1061111/Cat_S32_smartphone.mp4

