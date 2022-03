LE NOUVEAU SONDAGE DE LORD ASTCHROF RÉVÈLE QUE LA JEUNESSE RUSSE S'OPPOSE À L'INVASION MAIS QUE LE NARRATIF DE PUTIN RESTE DOMINANT

LA PLUPART DISENT QUE LA RÉSISTANCE UKRAINIENNE EST PLUS FORTE QUE PRÉVU

LONDRES, 20 mars 2022 /PRNewswire/ -- Selon une nouvelle enquête de Lord Ashcroft Polls, la plupart des Russes soutiennent « l'opération militaire spéciale » en Ukraine et ont une opinion favorable de Vladimir Poutine, mais les 18-24 ans s'opposent à l'invasion et sont plus sceptiques à l'égard de la ligne adoptée par le Kremlin.

Le sondage, réalisé par téléphone à partir d'un État voisin entre le 11 et le 13 mars auprès de 1 007 Russes, révèle également que la plupart des Russes accusent les États-Unis et l'OTAN d'être responsables du conflit et estiment que la Crimée, Donetsk et Luhansk devraient faire partie de la Russie. Toutefois, la plupart d'entre eux disent ressentir l'effet des sanctions, et près de la moitié affirment que la réputation de la Russie a été entachée ces dernières années. Les conclusions sont les suivantes :

· 76 % des personnes interrogées ont indiqué qu'elles soutenaient l'opération militaire spéciale, parmi lesquelles 57 % étaient très favorables. Toutefois, la plupart (53 %) ont déclaré que l'Ukraine semble résister plus fortement qu'ils ne l'auraient pensé.

· 91 % ont déclaré que la Crimée devait faire partie de la Russie ; 68 % ont dit la même chose de Donetsk et de Luhansk.

· 79 % ont déclaré que l'expansion de l'OTAN constituait une menace pour la sécurité et la souveraineté de la Russie, et 81 % ont déclaré que l'invasion était une nécessité pour protéger la Russie. 67 % ont déclaré qu'il était nécessaire de « démilitariser et dé-nazifier » l'Ukraine.

· Plus de la moitié (55 %) ont déclaré que les sanctions avaient commencé à avoir des répercussions sur eux-mêmes ou sur des personnes de leur entourage. Près d'un tiers des personnes interrogées pensent que la vie des Russes ordinaires a empiré au cours des vingt dernières années, et 45 % pensent que la réputation internationale de la Russie a été ternie ces dernières années.

· 85 % ont une image positive de Vladimir Poutine, et 88% de l'armée russe. 85 % ont également déclaré qu'ils faisaient confiance aux dirigeants actuels de la Russie pour prendre les bonnes décisions pour le pays, et 78 % ont déclaré qu'ils pensaient que Poutine avait à cœur les intérêts des Russes ordinaires.

· 82 % ont une opinion favorable de la Chine, contre 12 % pour les États-Unis et 8 % pour l'OTAN. 80 % ont déclaré que les États-Unis avaient une certaine ou une grande part de responsabilité dans la guerre, et 77 % ont déclaré que c'était le cas de l'OTAN ; 38 % ont déclaré la même chose de la Russie.

· Le groupe des 18-24 ans est le seul à être plus enclin à s'opposer à l'invasion (46 %) qu'à la soutenir (40 %). Ils étaient beaucoup plus susceptibles que les Russes en général de rejeter l'argument selon lequel l'invasion était nécessaire pour protéger la Russie ou pour démilitariser et dé-nazifier l'Ukraine. Un quart d'entre eux ont déclaré avoir une opinion négative de Poutine (contre 11 % dans l'ensemble) et ils constituent le seul groupe plus enclin à reconnaître le président Zalensky comme le dirigeant légitime de l'Ukraine. Plus de la moitié (54 %) se disent favorables au retrait des forces russes du pays.

Dans son commentaire sur les résultats du sondage, Lord Ashcroft écrit :

« Un sondage en provenance de Russie s'accompagne de deux mises en garde évidentes. Premièrement, le régime de Poutine contrôle efficacement ce que les Russes voient et entendent au sujet de « l'opération militaire spéciale » en Ukraine. Deuxièmement, les protestations ayant été écrasées et des peines de prison ayant été prononcées pour la diffusion de « fausses nouvelles » sur la guerre, de nombreuses personnes pourraient être prudentes lorsqu'elles parlent de leurs opinions à un étranger. Mais nous savons aussi qu'une crise peut souvent susciter un élan de patriotisme. Toutefois, l'enquête suggère que Poutine a réussi à façonner l'opinion russe en sa faveur - du moins pour le moment.»

Les résultats complets du sondage sont disponibles sur le site LordAshcroftPolls.com .

