Le nouveau TONOMUS Venture Studio lance un concours de métavers pour résoudre les plus grands défis du monde

TONOMUS Venture Studio construit un pipeline d'entreprises pour encourager l'esprit d'entreprise et développer les technologies cognitives

Le concours Metaverse New Venture est le premier d'une série de concours destinés à alimenter le portefeuille d'entreprises mondiales du Studio

LAS VEGAS, 6 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le TONOMUS Venture Studio a lancé ses activités aujourd'hui avec l'annonce d'un nouveau concours d'entreprise axé sur le métavers. Le Studio est le moteur de construction et d'investissement de TONOMUS, la première filiale de NEOM et un conglomérat cognitif multinational qui alimente le premier écosystème mondial de technologies cognitives. Le TONOMUS Venture Studio est chargé de construire un portefeuille d'entreprises en utilisant une méthodologie influencée par la Silicon Valley et des conseils. Il va également construire une capacité de talent global et lancer une nouvelle génération d'entrepreneurs.

Le concours Metaverse New Venture est le premier d'une série de concours. Les concours de création d'entreprise sont un élément crucial de la stratégie du Studio visant à encourager l'esprit d'entreprise mondial et à développer des entreprises et des investissements qui préserveront l'environnement, créeront de nouvelles façons de vivre en communauté et développeront des technologies cognitives dans un large éventail de secteurs afin de renforcer l'autonomie de l'humanité.

Beverly Rider, PDG du TONOMUS Venture Studio, a déclaré : « Nous sommes à la partie émergée de l'iceberg de la façon dont nous pouvons tirer parti du métavers pour résoudre les problèmes actuels et futurs. Nous aurons besoin d'une énorme collaboration et d'ingéniosité ; des idées et des perspectives de tout le monde, partout ; une nouvelle génération d'entrepreneurs ; et des technologies vraiment pionnières, dont certaines n'ont même pas encore été envisagées. Des secteurs entièrement nouveaux n'attendent que d'être inventés. Lorsqu'elles le seront, nous serons en mesure de libérer la promesse du métavers. »

La série de concours de nouvelles entreprises du TONOMUS Venture Studio alimentera le pipeline du Studio axé sur l'écosystème cognitif, y compris Web3, l'hyperconnectivité, les centres de données hyperscale, la capacité de calcul, la confidentialité des données, l'analyse intelligente, l'IA, la robotique, l'équipement de réseau et l'infrastructure cloud, la technologie des jumeaux numériques, les jeux, et plus encore.

Le concours TONOMUS New Venture cherche des idées qui tirent parti du métavers, en intégrant de façon transparente le physique et le virtuel dans un large éventail de secteurs : le tourisme, la formation des entreprises, le commerce électronique, l'immobilier, la construction, les arts et la culture, le divertissement, et plus encore. Jusqu'à 20 équipes semi-finalistes recevront un coaching individualisé par des experts du TONOMUS Venture Studio et jusqu'à quatre équipes gagnantes seront invitées à un programme de 12 semaines pour développer leurs idées avec le TONOMUS Venture Studio. Le concours ouvrira son appel à candidatures pendant six semaines à partir du 5 janvier.

À propos de TONOMUS

TONOMUS est une entreprise technologique de premier plan qui alimente le premier écosystème mondial de technologies cognitives à NEOM, une région d'Arabie Saoudite qui trace la voie vers un nouvel avenir alimenté par des technologies pionnières. L'infrastructure numérique de TONOMUS sera le système d'exploitation de NEOM, permettant les ambitions audacieuses de ses communautés et industries. En partenariat avec les leaders mondiaux du secteur technologique, elle co-inventera l'avenir de la vie durable avec des technologies cognitives révolutionnaires qu'elle partagera avec le monde.

Pour plus d'informations, consultez TONOMUS.NEOM.com

À propos du TONOMUS Venture Studio

Le TONOMUS Venture Studio crée des entreprises qui se concentrent sur l'écosystème cognitif, y compris la connectivité, la capacité de calcul, l'IA, et la robotique, ainsi que l'infrastructure fondamentale qui soutiendra tout cela. Le TONOMUS Venture Studio, hébergeant la série TONOMUS New Venture Competition, crée un portefeuille d'entreprises en utilisant une méthodologie et des conseils influencés par la Silicon Valley. Il va également construire une capacité de talent global et lancer une nouvelle génération d'entrepreneurs.

Pour plus d'informations, consultez TONOMUScompetitions.com

