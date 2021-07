Le nouvel accord de partenariat de Shanghai Electric conclu lors de la WAIC 2021 permettra de moderniser et de transformer les industries grâce à l'autonomisation numérique

Lors de la WAIC 2021, Shanghai Electric a également conclu un accord de partenariat stratégique avec des entreprises participant au fonds d'investissement dans l'IA. Ce dernier a été lancé en 2019 dans le cadre d'une initiative de l'administration municipale de Shanghai pour appuyer l'engagement de la ville à bâtir un « écosystème d'innovation de première classe en IA ». Cette coopération permettra à Shanghai Electric de fournir des solutions numériques qui faciliteront la modernisation et la transformation d'usines intelligentes, de parcs industriels et d'institutions médicales à Shanghai.

Lors d'une table ronde organisée dans le cadre de la Industry Intelligence Conference, Mme Yang Hong, vice-présidente de Shanghai Electric, a déclaré que le sens de la transformation numérique repose sur son énorme potentiel à stimuler l'efficacité et la qualité des produits et à réduire les dépenses opérationnelles. Elle a insisté sur le fait que la transformation numérique est la meilleure solution pour aider les industries à débloquer la situation lorsqu'elles font face à des défis pressants liés à la réduction des émissions et des déchets et le maintien de faibles coûts unitaires tout en assurant une grande pertinence.

« Shanghai Electric innove depuis longtemps dans le domaine des technologies énergétiques et crée une valeur importante pour l'ensemble de l'industrie. Nous avons été témoins d'un nombre incalculable de percées technologiques novatrices et d'une métamorphose qui nous a permis de devenir une entreprise de classe mondiale qui place l'excellence et la perfection au cœur de sa mission et de sa vision », a déclaré Yang Hong.

« Le monde industriel est en train de changer. En tant qu'entreprise technologique axée sur l'avenir, Shanghai Electric adopte l'Internet industriel pour créer de nouvelles solutions numériques et ainsi aider ses partenaires à saisir les occasions de demain. Grâce aux jumeaux numériques, à l'intelligence artificielle et aux technologies des big data, Shanghai Electric vise à améliorer la production industrielle interne dans le but d'affiner les solutions à l'intention de ses partenaires, ouvrant ainsi une voie de développement qui permettra d'assurer l'avenir de l'industrie énergétique dans son ensemble », a-t-elle ajouté.

Au cours des dernières années, les efforts de Shanghai Electric visant à faire progresser la transformation numérique du secteur de l'énergie ont franchi de nombreuses étapes. En juin 2021, l'entreprise s'est classée 9e au classement « 2021 TOP100 Chinese companies promoting China's Digital Transformation », récoltant une note globale de 85,42 selon Internet Weekly, un magazine géré par l'Académie chinoise des sciences. SEunicloud, la plateforme d'Internet industrielle de Shanghai Electric, a également été déployée à grande échelle dans les domaines de l'énergie éolienne, des turbines à gaz et autres.

Depuis le lancement de SEunicloud en 2019, la plateforme s'est a été améliorée grâce à plusieurs mises à jour. À la fin de 2020, Shanghai Electric a dévoilé SEunicloud 2.0, qui présente d'importantes améliorations en matière d'intégration de l'intelligence artificielle, de la veille stratégique et de l'intelligence créative. La version 2.0 est équipée d'un nouveau module de big data d'IA capable d'afficher la valeur des données et de fournir une analyse opérationnelle pour une multitude de scénarios industriels, couplé à un module de veille stratégique mis à niveau qui permet un traitement rapide des données et une analyse intelligente en naviguant dans d'énormes ensembles de données.

Un accord a été conclu entre Shanghai Electric et Siemens Energy en juin 2021, dans le cadre duquel la paire lancera une campagne d'autonomisation d'énergie intelligente en appui au développement de l'énergie intelligente à Shanghai. Situé dans le district de Minhang, le centre permettra aux centrales électriques locales, aux petites et moyennes entreprises et à la communauté de disposer de solutions telles que des centrales électriques intelligentes, l'exploitation et l'entretien intelligents, la fabrication intelligente et le système de gestion de l'énergie, qui visent à renforcer la transformation numérique de Shanghai tout en réduisant l'empreinte carbone urbaine.

