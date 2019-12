Le nouvel appareil photo en RV de Labpano est là pour changer la donne

Une conception d'excellence avec un matériel haut de gamme pour définir une nouvelle catégorie Pilot One est le plus minuscule appareil photo 8K 360º actuellement sur le marché : construit à des dimensions de seulement 44 mm x 44 mm x 128 mm (1,7 x 1,7 x 5 pouces). Il est équipé de 4 capteurs d'images Sony haut de gamme et de lentilles d'une précision ultra haute avec une ouverture F2.28.

La batterie de 3400 mAh peut facilement assurer 2 heures d'enregistrement 8K en continu et de diffusion en continu et en direct. Au point de vue conception, il adopte un cadre cuboïde entièrement métallique aux bords élégamment marqués, véritable fusion de l'art et de la technologie.

Diffusion en continu et en direct Swiftbird 8K

Swiftbird est une solution de bout en bout pour l'assemblage 8K d'images et leur distribution.

La diffusion en continu et en direct 8K à 360º était jusque là une expérience pénible pour beaucoup, car l'assemblage nécessite un serveur puissant et onéreux. Labpano a changé ceci avec sa solution novatrice Swiftbird 8K Cloud VR Live Streaming. Elle libère les administrateurs qui n'ont plus besoin de se démener pour mettre en place des serveurs physiques encombrants, avec de lourdes charges de changements de données en raison du décalage de signal entre différentes régions. Il vous suffit simplement de connecter l'appareil au réseau et vous pouvez facilement partager en temps réel autour du monde entier des contenus 8K à 360° de haute qualité.

Pilot Tour

Pilot Tour représente une importante découverte pour la création de visites virtuelles. Avec une précision de localisation au centimètre près grâce à l'algorithme V-SLAM de Labpano, il est désormais possible de créer de visites à grande échelle avec positionnement automatique d'images. Par rapport à d'autres plateformes de parties tierces, Pilot Tour peut générer une visite virtuelle en moins d'étapes, moins de temps et moins de frais. Pilot One est l'appareil photo en RV le plus efficace pour donner vie à une visite immersive dans un grand espace ouvert comme une place publique dans une ville.

Système Pilot Open

Pilot One est non seulement un appareil en RV, mais c'est aussi une plateforme matérielle. Pilot One est construit sur le Pilot Open System, système d'exploitation ouvert construit à partir d'Android et permettant aux utilisateurs de construire leurs propres apps pour un contrôle complet de l'appareil, en personnalisant les flux de travail et ainsi mieux répondre aux besoins uniques de leur entreprise.

Modules et accessoires pour une flexibilité et une expansion exceptionnelles

Pilot One est livré avec une série d'accessoires modulaires que les clients peuvent acheter en fonction de leurs propres besoins :





Module GPS

Module 4G

Module 5G

Micro Ambisonic

Étui pour plongée

Étui étanche

Étui protecteur

Prise de chargement

Pilot One est également équipé d'une nouvelle version de la technologie de stabilisation en temps réel PilotSteady™, permettant de réaliser une image d'une qualité stable comme le roc même dans les environnements les plus mouvementés et de diffuser du 8K en continu pendant les déplacements.

La date du début des ventes et les prix ne sont pas encore communiqués, mais les souscriptions sont ouvertes sur www.pisofttech.com/one/en/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1059927/Pilot_One.jpg

