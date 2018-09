Le nouvel ARI entièrement modulaire conçu par MSA… une révolution pour la santé et sécurité des Sapeurs - Pompiers

La société dévoile en avant-première mondiale l'ARI M1 au Congrès National des Sapeurs-pompiers de France

CHATILLON/CHALARONNE, France, 26 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Jusqu'à aujourd'hui, les différents fabricants proposaient un ARI qui devait s'adapter à tous leurs besoins. Or, il n'y a pas deux casernes de pompiers ou deux SDIS ayant les mêmes territoires et caractéristiques d'intervention… Chaque SDIS ou client a ses propres besoins, ses préférences et des attentes différentes en matière d'équipement de protection et notamment respiratoire. C'est en prenant cela en compte que MSA, un leader mondial dans le domaine de la protection des Sapeurs-Pompiers industriels ou gouvernementaux, a conçu un appareil respiratoire isolant (ARI), nouveau et novateur - baptisé le M1 - et dévoilé aujourd'hui lors du 125e Congrès National des Sapeurs-Pompiers de France à Bourg en Bresse (Ain).

L'ARI M1 est entièrement personnalisable et peut être configuré pour satisfaire un large éventail de budgets des SDIS ou entreprises et de besoins des Sapeurs-Pompiers. C'est le résultat d'un projet de développement de presque trois ans et d'innombrables heures de discussions avec les clients et d'essais terrain en conditions réelles. Globalement, l'ARI M1 constitue l'ARI le plus sophistiqué, le plus ergonomique et le plus modulaire que MSA ait jamais lancé sur le marché européen.

Conçue pour satisfaire la norme européenne EN137 qui définit les exigences de sécurité et de santé des ARIs ,mais aussi les normes de sécurité ATEX relatives à l'usage en atmosphères explosives ou dangereuses, cette toute nouvelle plateforme ARI comprend plusieurs caractéristiques innovantes et personnalisables contribuant à améliorer l'hygiène, l'ergonomie et le confort. Il s'agit notamment d'un harnais rembourré entièrement déperlant pour ne pas s'imbiber d'eau, permettant de laver à la machine l'ensemble du système ARI sans avoir à le démonter ; de la plaque dorsale ajourée ce qui en fait la plus légère du marché, offrant un réglage en hauteur d'une seule main ; et d'une ceinture pivotante qui répartit uniformément le poids de l'ARI donnant une expérience de confort incomparable.

Parmi les autres caractéristiques qui contribuent à réduire le coût total de possession dans la gestion d'un parc d'ARI, citons la connexion rapide pour fixer les bouteilles en quelques secondes pour un gain de temps majeur par rapport aux systèmes à filetage ; la possibilité d'opter pour des configurations uniquement pneumatiques ou versions pneumatiques combinées à une électronique simplifiée; et une compatibilité avec le masque MSA G1, le masque le plus performant à ce jour. Pour ceux qui souhaitent une meilleure transmission vocale, un nouveau système de communication ultramoderne, baptisé C1, est également disponible et se fixe facilement à l'extérieur du masque et s'intègre parfaitement au profil du masque. Il permet une excellente intelligibilité de la parole (aucun son parasite) et est interchangeable d'un masque à l'autre en 1 seul clic : idéal pour une dotation collective. Garantis 10 ans, tous les composants de l'ARI M1 sont conçus pour durer plus longtemps et peuvent être remplacés sur place sans l'utilisation d'outils.

« Combattre les incendies réclame une exigence extrême et suppose un équipement conçu justement pour résister à des conditions extrêmes », a déclaré Jason Traynor, le directeur marketing mondial protection respiratoire et casques de pompiers chez MSA. « Mais ce qui vaut pour un pompier ne vaut pas forcément pour un autre. Et c'est la logique qui a prévalue pour concevoir l'ARI M1. Nous voulions offrir aux pompiers et aux gestionnaires de parc - une large palette d'options pour leur ARI à un coût et dans une configuration qui leur conviennent. »

« Notre engagement envers les sapeurs-pompiers ne date pas d'hier », a ajouté Bob Leenen, le président de MSA International. « Nous sommes fiers de protéger les sapeurs-pompiers du monde entier depuis de si nombreuses années et nous leur sommes reconnaissants d'avoir toujours fait confiance en la marque MSA. L'ARI M1 révolutionne les performances et la personnalisation de la protection respiratoire. » Bob Leenen a révélé que la société prévoit de commencer la production de l'ARI M1 d'ici à fin 2018.

