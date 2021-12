Le panneau publicitaire de 2021 d'ilooda a attiré l'attention de l'Asie

Conduite sous le thème « Transcending Beyond Skin », la campagne publicitaire mondiale cible les patients internationaux qui cherchent sans cesse à devenir plus beaux et plus sains avec ilooda. La publicité a attiré l'attention, car elle a été créée et dirigée par le directeur Seok-ho Cha de TedimageWorks, le producteur d'une publicité mettant en scène le groupe BTS.

La campagne promeut également le renouvellement de la mission d'ilooda d'aider les patients du monde entier à mener une vie plus saine.

ilooda a commenté que la campagne s'inscrit dans le cadre de son plan visant à souligner ses efforts continus pour apporter innovation et vision à l'industrie de la santé. Dans la continuité de cette campagne, ilooda prévoit sortir son nouveau produit HIFU, « Hyzer me » en 2022 qui devrait recevoir une attention énorme du marché mondial. Les initiés du secteur sont émerveillés par l'avancement des dispositifs médicaux de la Corée du Sud et la croissance de la capacité d'attraction du pays générée par la récente campagne de marketing mondiale d'ilooda.

Le site Web d'ilooda fournit de nombreuses informations utiles par l'entremise de webinaires ainsi que des informations sur les produits pour permettre aux utilisateurs d'en savoir plus sur les dernières innovations médicales par ilooda.

À propos d'ilooda®

ilooda créé, développe et fabrique des appareils esthétiques et médicaux fondés sur l'énergie de premier ordre. L'entreprise innove et met au point une gamme diversifiée d'applications de traitement de pointe pour l'épilation (VeLux, Vikini, Pento) et le rajeunissement de la peau (gamme de produits SECRET basée sur la radio-fréquence fractionnée à aiguille et la technologie laser CO2 / Erbium). Ses produits novateurs sont utilisés dans le monde entier par les praticiens, particulièrement le traitement par radio-fréquence (RF) Secret, le traitement RF à micro-aiguille le plus vendu dans le monde, qui a obtenu beaucoup de reconnaissance à l'échelle internationale pour son efficacité. Communiquez avec l'équipe d'ilooda pour savoir comment l'entreprise peut vous aider à prospérer. Site Web de l'entreprise : https://ilooda.com

