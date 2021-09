Le pape François a béni la première pierre du nouvel hôpital Saint-Martin - le premier projet slovaque dans le domaine de la santé, financé par le plan de relance et de résilience de l'Union européenne

MARTIN, Slovaquie, 23 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Après plusieurs années de préparation, grâce à ce moment unique, la réalisation d'un centre médical moderne au cœur de la Slovaquie prend une forme plus concrète. La bénédiction a eu lieu lors de la sainte messe à Šaštín-Stráže, le mercredi 15 septembre 2021, qui a été officiée par le pape François en présence des plus hauts responsables de l'État, dont le premier ministre de la République slovaque Eduard Heger.

« La bénédiction de la première pierre du nouvel hôpital universitaire de Martin par le pape François est pour nous un grand honneur et, en même temps, un engagement à poursuivre les travaux. Pour la région de Slovaquie centrale, l'hôpital universitaire de Saint Martin représentera un investissement significatif », a déclaré le docteur en médecine Dušan Krkoška, Ph. D., M.B.A., directeur général de l'hôpital universitaire de Martin.

Le premier ministre de la République slovaque, Eduard Heger, a également assisté à la messe et perçoit l'acte de bénédiction comme suit : « Je considère cette cérémonie comme le début d'un parcours vers l'atteinte des objectifs ambitieux de mon gouvernement dans le domaine des soins de santé. Le projet de construction de l'Hôpital universitaire Saint-Martin à Martin sera mené au cours des prochaines années et pourrait être l'une des premières concrétisations des résultats du plan de relance et de résilience ».

Hôpital universitaire Saint-Martin – le premier candidat au financement du plan de relance

La République slovaque a été l'un des premiers pays de l'UE à présenter un plan de relance et de résilience. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est rendue en Slovaquie pour présenter l'évaluation officielle. Après avoir été évalué positivement par la Commission européenne et qualifié de document ambitieux avec une charge pro-réforme, le plan a été approuvé par le Conseil Affaires économiques et financières en juin de cette année. Pour les soins de santé, des ressources importantes de plus de 1,5 milliard d'euros sont prévues dans le plan de relance, tandis que près d'un milliard d'euros sont disponibles pour la construction et la reconstruction d'hôpitaux.

Projet

La construction du nouvel hôpital universitaire représente une innovation radicale dans les conditions des soins de santé en Slovaquie, transformant considérablement l'« ancien système » et créant un espace pour des services de santé modernes et de haute qualité. Les coûts d'investissement prévus pour le projet s'élèvent à 307 millions d'euros. Le nouvel hôpital se consacrera principalement à la médecine interne (en particulier le système cardiovasculaire, digestif, respiratoire, nerveux), le traitement femme-mère-enfant, la médecine personnalisée et l'oncologie. D'une manière complémentaire, ces domaines seront à la fois horizontalement et verticalement liés à un large éventail de procédures diagnostiques, de disciplines interventionnelles et chirurgicales, de soins de santé externes et internes urgents et spécialisés, d'activités de dépistage, de prévention et d'éducation des patients, de formation, de recherches et de développement.

Paramètres de base du nouvel hôpital universitaire :

Nombre de lits : 660 Nombre de salles d'opération : 19 Surface au sol totale : 126 803 m² Superficie totale du projet : 68 000 m² Temps de construction estimé : 30 à 36 mois Estimation du début de la construction : 2e trimestre 2023 Achèvement prévu de la construction : 2e trimestre 2026

Hôpital universitaire Martin :

Kollárova 2, 036 01 Martin

Agence de relations publiques : PRime time :

Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava

