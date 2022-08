Le Parcours Art Festival de Chengdu a ouvert ses portes au Chengdu IFS, dévoilant ainsi l'art au public

CHENGDU, Chine, 14 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Le Parcours Art Festival de Chengdu, un événement artistique inaugural organisé par Chengdu International Finance Square (Chengdu IFS), a ouvert ses portes aujourd'hui dans le cadre de son partenariat international avec le Comité Saint-Germain-des-Prés de Paris. Avec pour thème « Chengdu Impressions : Two Cities Tied by Art » (Impressions de Chengdu : deux villes liées par l'art », l'événement apporte à Chengdu l'esprit et le concept du Parcours de Paris : « L'art, en tant que partie intégrante de la vie », en mettant en valeur des installations d'art contemporain d'une impressionnante valeur artistique et d'un charme moderne, afin d'offrir au public une fête autour de l'art.

Guests celebrated the grand opening of the first Chengdu Parcours Art Festival

Au même moment, la deuxième conférence internationale sur le style de la ville a également débuté et lancé la cérémonie d'ouverture du festival. Un autre événement clé a été organisé par Chengdu IFS, cette fois conjointement avec T Magazine China, sur le thème « Art Precedes » (L'art avant tout) ; la conférence accueillera des dizaines d'artistes renommés en provenance du monde entier, parmi lesquels M. Philip Tinari, directeur et président général d'UCCA, à Beijing ; M. Sui Jianguo, l'artiste le plus reconnu sur la scène de la sculpture contemporaine chinoise et professeur au CAFA ; M. Liu Xiaodu, architecte principal et cofondateur d'URBANUS Architecture & Design Inc. Les artistes ont présenté les liens existant entre les espaces publics urbains et l'art, en utilisant le prisme de l'art pour explorer le passé, le présent et le futur des villes et donner envie aux gens d'envisager la vie citadine du point de vue d'une esthétique citoyenne.

Le partenariat de Chengdu IFS et des marques de mode FENDI, Chopard et LOEWE, qui présenteront ensemble des expositions d'art thématiques au cours de l'événement, constitue un élément essentiel du Parcours Art Festival de Chengdu. Chengdu IFS travaillera également avec Huasheng Media et coopérera avec MOYNAT, LONGCHAMP, Edition, COMME MOI et BING XU, afin de lancer une mode en édition limitée qui diffusera des éléments du Sichuan au cours du festival.

Depuis que Chengdu IFS et le Comité Saint-Germain-des-Prés de Paris ont instauré un partenariat international en mai 2017, les deux parties ont plusieurs fois échangé et coopéré dans les domaines de la culture et de l'art, avec des résultats déjà remarquables. Le Parcours Art Festival de Chengdu, en cours, est organisé par Chengdu IFS et marque un nouveau chapitre dans leur coopération. À l'avenir, les deux parties continueront à tirer parti de l'art pour promouvoir des échanges bilatéraux et renforcer le lien entre l'art et les entreprises et entre l'art et les villes, donnant ainsi à l'art une part primordiale dans la vie du public.

