Le Parlement géorgien entérine des réformes constitutionnelles historiques

Un vote favorable au Parlement aujourd'hui inaugure une nouvelle ère pour la démocratie géorgienne

Les États-Unis, l'Union européenne et la communauté internationale saluent la détermination du Rêve géorgien en matière de réformes électorales

TBILISI, Géorgie, 30 juin 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la Géorgie a fait une avancée décisive et historique vers l'Union européenne et l'Occident avec l'adoption de l'accord de réforme électorale du 8 mars lors d'un vote final au Parlement.

Le Parlement de Géorgie a voté en faveur de l'adoption des amendements constitutionnels nécessaires à la mise en œuvre de l'accord du 8 mars, 117 parlementaires sur 150 ayant voté pour.

Les réformes constitutionnelles proposées par le gouvernement du Rêve géorgien sont le résultat du soutien indéfectible des alliés occidentaux de la Géorgie, des États-Unis, de l'Union européenne, du Royaume-Uni et d'autres partenaires occidentaux.

Archil Talakvadze, président du Parlement géorgien, a fait la déclaration suivante :

« Le vote d'aujourd'hui comble le désir du peuple géorgien en offrant à chaque citoyen plus de démocratie et une participation politique accrue. Il vient confirmer que le parti "Rêve géorgien" est le véritable garant de l'avenir démocratique de la Géorgie. »

« À tous nos concitoyens : félicitons-nous que notre nation ait fait front commun contre le coronavirus et ait lutté en faveur de réformes démocratiques plus fortes. Au nom de tous les Géorgiens, je remercie nos partenaires internationaux, en particulier les États-Unis et l'Union européenne, d'avoir aidé la Géorgie à franchir ce cap historique. »

« Malheureusement, de nombreux membres de l'opposition ont choisi de braver la volonté du peuple et de faire passer la politique avant le peuple en votant contre la démocratie. Néanmoins, nous ne laisserons pas les opposants réduire à néant cet accomplissement historique. Ce pas de géant vers l'Europe garantira la sécurité, la prospérité et de nouvelles opportunités pour des millions de Géorgiens des générations actuelles et futures. »

Les partis d'opposition radicaux n'ont pas participé au vote ; ils ont abandonné leur poste au moment où le peuple géorgien en avait le plus besoin. Nos partenaires internationaux ont exhorté tous les partis à voter en faveur de cette réforme. Au lieu de cela, l'opposition radicale a tenté de saboter le vote, et a proféré des insultes à l'encontre des diplomates occidentaux qui sont de véritables amis de la Géorgie.

Le Rêve géorgien, sous la férule de Bidzina Ivanishvili, a soutenu la représentation proportionnelle intégrale depuis son arrivée au pouvoir en 2012. Le Rêve géorgien a travaillé avec ses partenaires internationaux pour négocier la réforme électorale, ses députés ont voté à une écrasante majorité en faveur de la réforme, et le gouvernement dirigé par le Rêve géorgien reste pleinement déterminé à mettre en œuvre les réformes avant les élections d'octobre 2020.

Le Rêve géorgien ne manquera jamais à ses promesses, et ne reviendra jamais sur ses engagements. Le bilan du gouvernement dans son action en faveur du peuple géorgien est manifeste.

Ce que disent les alliés occidentaux de la Géorgie

Déclaration conjointe des médiateurs : l'ambassadeur des États-Unis en Géorgie Kelly Degnan et les ambassadeurs de l'UE :

« Nous félicitons sincèrement le Parlement géorgien pour l'adoption en ce jour des amendements constitutionnels destinés à accroître le pluralisme parlementaire et à permettre une législature plus représentative. Nous savons que ces amendements reflètent des compromis difficiles de la part des partis politiques géorgiens et nous félicitons tous ceux qui ont contribué à leur adoption. »

Contexte

L'accord historique de réforme électorale a été conclu par tous les partis politiques le 8 mars de cette année. Le protocole d'accord a contraint tous les signataires à faire passer les intérêts des citoyens géorgiens et la consolidation de la démocratie géorgienne en premier. L'accord était assorti d'une déclaration conjointe reconnaissant l'objectif plus large visant à organiser des élections libres et équitables.

L'accord du 8 mars est le fruit de plus de trois mois d'intenses cycles de négociations entre le large éventail de partis politiques, la société civile et les partenaires internationaux. L'ensemble du processus a été facilité par les représentants des États-Unis, de l'Union européenne, de l'Allemagne et du Conseil de l' Europe . La participation des alliés de la Géorgie en vue de parvenir à cet accord et leur soutien sans faille en faveur de la ratification de l'accord par toutes les parties ont été indispensables à cet effort.

l' . La participation des alliés de la Géorgie en vue de parvenir à cet accord et leur soutien sans faille en faveur de la ratification de l'accord par toutes les parties ont été indispensables à cet effort. Le nouveau système électoral est modelé sur celui des élections du Parlement européen. Les changements ratifiés par le Parlement introduiront une nouvelle composition parlementaire reposant sur 120 sièges à la proportionnelle et 30 sièges à la majorité, ainsi qu'un seuil de 1 % pour les partis, et un plafond garantissant qu'un seul parti recueillant moins de 40 % des voix ne puisse prétendre à la majorité. L'adoption de ces amendements intègre les principales recommandations de l'OSCE et du BIDDH.

REMARQUE : ces documents sont distribués par DCI Group AZ, L.L.C. pour l'Union politique des citoyens « Rêve géorgien - Géorgie démocratique », et des informations supplémentaires sont disponibles auprès du ministère américain de la Justice, à Washington, D.C.

