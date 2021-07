Le parrainage de l'EURO 2020 est le choix inévitable de la stratégie de mondialisation de Hisense

Le marketing sportif est devenu le choix stratégique de Hisense et la clé pour rehausser la reconnaissance mondiale, améliorer la reconnaissance des produits de haut niveau et stimuler les ventes. Ultimement, cela permet d'atteindre l'objectif stratégique stipulant que « le marché étranger contribue à la majorité des revenus de Hisense ». Grâce au marketing sportif et au renforcement continu des capacités de marketing intégrées à l'échelle mondiale, Hisense consolide sa présence et sa reconnaissance sur le plan mondial.

La stratégie de mondialisation est un choix nécessaire

Pour devenir un sponsor de premier plan, il faut posséder une compétence de marché intégré remarquable, en plus de bénéficier d'une réputation largement reconnue sur ce marché. Le parrainage de Hisense a révélé la capacité de la marque et son excellente réputation acquise par le marketing sportif.

Hisense a construit 16 centres de recherche et de développement, ainsi que 17 bases de production. Il a également établi 54 entreprises et bureaux dans le monde entier et continue d'accroître ses ventes mondiales et son implantation industrielle depuis la phase initiale de la stratégie de mondialisation. En outre, ses activités de bienfaisance et son marketing sportif lui permettent de renforcer sa visibilité et suscitent la confiance et l'estime universelles dans le monde entier.

En 2020, les revenus des marques détenues par Hisense représentaient 78 % des revenus du marketing international. «Au bout de 30 ans, Hisense est devenue une entreprise multinationale prospère et une marque internationale réputée, a déclaré Jia Shaoqian. Une des stratégies clés pour devenir une entreprise mondiale réside dans l'internationalisation globale du développement des produits, de la fabrication, de l'image de marque et du marketing. » Le président du conseil de Hisense, Zhou Houjian, ajoute que le renforcement du système de marketing international et l'établissement d'une marque autonome propre constituent la voie de développement inébranlable de Hisense.

Une capacité de marketing intégré à l'échelle mondiale pour accélérer la mondialisation

« Disposer d'un système de marketing mondial complet et de plans opérationnels méticuleux est la voie à suivre pour mener à bien la mondialisation des entreprises. La mondialisation de Hisense a été accélérée grâce à l'accumulation d'expérience et d'efforts dans cinq domaines », a déclaré Zhu Dan, président de Hisense International Co., Ltd.

Hisense a lancé une série de campagnes de marketing en Europe afin de maximiser les avantages du parrainage, en mettant en valeur la marque exclusive de Hisense dans les tours des festivals en Europe, en lançant la « Trophy Tour » (tournée des trophées), en stimulant le trafic grâce à des campagnes de dons sur Twitter et en augmentant les ventes en ligne. La variété des campagnes a permis d'accroître l'influence de la marque.

Contrôles de qualité : L'établissement de bases de recherche et de développement à l'échelle mondiale a rendu possible une production locale, et a ainsi permis de garantir la qualité des produits.

Compétences en matière de chaîne d'approvisionnement : En mettant sur pied un centre mondial de gestion de la chaîne d'approvisionnement, des bases à l'étranger et des partenariats avec des plateformes de merchandising locales, Hisense renforce la garantie des commandes de transport transfrontalier et des tarifs de distribution à temps des commandes en ligne, assurant ainsi aux consommateurs une bonne expérience.

Système intégré : Hisense utilise les ressources mondiales en recherche et en développement, en fabrication et en vente pour assurer la qualification des produits et répondre aux besoins des consommateurs.

Utilisation des talents : Hisense est convaincu que le fondement de l'innovation technologique est la concentration et le développement des talents. Hisense emploie de nombreux talents mondiaux de pointe dans la conception de puces, en intelligence artificielle et dans d'autres domaines pour améliorer la technologie et la qualité.

Le dévouement continu au marketing sportif stimule non seulement la présence de l'entreprise, mais améliore également les ventes.

Par rapport à l'EURO 2016, Hisense se concentre davantage sur la vente et le marketing des produits pour l'EURO 2020. Grâce au parrainage, de janvier à juin 2021, les ventes de téléviseurs laser de Hisense à l'étranger ont été multipliées par plus de dix par rapport à l'année précédente. « Grand écran, Ultra-HD, qualité parfaite et son de calibre mondial » sont les caractéristiques remarquables et les raisons de choix des téléviseurs laser.

Pang Jing, directeur général du département de marketing international de Hisense, a déclaré : « Bénéficiant de l'expérience du parrainage de l'EURO 2016 et de la Coupe du Monde de la FIFA 2018, Hisense est plus compétent et efficace pour l'EURO 2020. Grâce à la création d'un plus grand nombre d'entreprises à l'étranger et d'un système de chaîne d'approvisionnement complet, la capacité de rassembler des ressources mondiales permet à Hisense de réussir les campagnes de marketing conçues pour l'EURO 2020. L'objectif de marketing de Hisense pour l'EURO 2020 est de se concentrer sur l'augmentation des ventes de produits et d'améliorer la réputation de la marque. À l'avenir, Hisense poursuivra ses efforts dans le domaine du marketing sportif ».

Hisense est engagé dans le marketing sportif, insistant sur l'investissement à long terme et la stratégie de mondialisation. Qu'il s'agisse du parrainage de l'EURO 2020, de la Coupe du Monde de la FIFA ou d'autres événements sportifs, Hisense est en mesure de maintenir son avantage concurrentiel sur le marché mondial, grâce à ses capacités complètes et à ses produits innovants.

