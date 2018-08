Le partenaire d'édition certifié Google se développe massivement sur le marché européen de l'édition numérique

« Les éditeurs numériques et les propriétaires de sites Web sont tous confrontés à des défis très similaires dans la manière dont ils équilibrent expériences utilisateurs et revenus. Notre plateforme technologique leur confère les outils pour développer la prise de décision basée sur l'apprentissage machine, la segmentation des visiteurs, et les tests automatisés. Notre plateforme est le choix idéal pour permettre aux éditeurs d'accroître leurs revenus publicitaires, tout en veillant à ce que les visiteurs continuent de bénéficier de bonnes expériences », a déclaré John Cole, directeur de la clientèle chez Ezoic.

Ezoic est une plateforme de bout en bout destinée aux éditeurs, qu'il est possible de rejoindre et d'utiliser gratuitement. Ezoic contient plus d'une douzaine d'applications différentes, qui permettent aux éditeurs de réaliser toutes les tâches, qu'il s'agisse de bénéficier d'une intelligence artificielle avancée segmentant les visiteurs afin que chacun se voit proposer des expériences publicitaires uniques, ou d'outils permettant aux sites Web d'accroître leur rapidité, leur sécurité et leur performance.

« Nous sommes spécialisés dans la délivrance de solutions destinées aux éditeurs, qui les aident à gérer les complexités changeantes du secteur en utilisant automatiquement la technologie. Nos données, ainsi que notre réputation d'ami des éditeurs, nous permettront de fournir au marché européen une solution qui selon moi est très attendue depuis longtemps », a déclaré Mike McGuire, directeur général Royaume-Uni.

En tant qu'élément majeur de son expansion, Ezoic s'associera à Google le 23 octobre dans le cadre d'un événement spécial uniquement destiné aux éditeurs numériques et aux créateurs de contenus, baptisé Pubtelligence. L'événement se tiendra dans les bureaux de Google à Londres, et sera uniquement accessible sur candidature.

« Nous pensons que cet événement organisé aux côtés de Google constitue l'opportunité que nous attendions pour nous présenter sur le marché européen. Il s'agira d'une journée d'apprentissage destinée aux éditeurs dans les bureaux de Google, et nous sommes ravis d'y participer », a déclaré Cole.

Ezoic participera également à la prochaine conférence numérique DMEXCO de Cologne, en Allemagne, et se positionnera aux côtés de Google lors de l'événement. « Je pense qu'il est très utile pour les éditeurs de découvrir qui nous sommes et d'entendre ce que nous avons à dire. La marque Google permet de donner confiance aux éditeurs dans ce que nous faisons, mais je pense qu'une fois qu'ils auront rencontré davantage de membres de notre équipe, ils commenceront réellement à comprendre pourquoi de si nombreux éditeurs choisissent de travailler avec Ezoic », a conclu McGuire.

À propos d'Ezoic

Ezoic est une plateforme technologique de bout en bout primée destinée aux éditeurs. Ezoic est un partenaire d'édition certifié Google, qui possède des bureaux européens à Newcastle et à Londres, au Royaume-Uni, ainsi qu'un site américain à Carlsbad, en Californie.

