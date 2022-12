Le partenariat avec Eastman aidera à la restauration des forêts brésiliennes

La collaboration avec SOS Mata Atlântica et Bracell appuiera le programme Florestas do Futuro.

SÃO PAULO, 15 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Eastman a signé un accord de partenariat avec l'organisation non gouvernementale environnementale SOS Mata Atlântica et Bracell, un producteur de cellulose soluble, afin de faire don de 15 000 semis en vue de soutenir un programme visant à restaurer la forêt atlantique brésilienne.

From left to right: Mata Atlântica in Parati/RJ ©Andrea Herrera and the restoration area of Mata Atlântica ©Loan Barbosa.

Cette initiative environnementale soutiendra le programme Forêts de l'avenir (« Florestas do Futuro », en portugais du Brésil), un programme créé pour catalyser la restauration des forêts dans les zones de protection permanente, telles que les forêts riveraines et les réserves légales dans le biome de la forêt atlantique. Le projet d'Eastman, de SOS Mata Atlântica et de Bracell se concentre sur la restauration des forêts dans la région de Jequitibá, au Brésil, dans une zone de protection de l'environnement sur la côte nord de Bahia.

Un investissement de la fondation Eastman appuie la restauration dans la région sélectionnée, qui fait partie du programme de partenariat forestier de Bracell. La région, dans la municipalité d'Entre Rios, abrite deux sources. L'initiative contribuera à améliorer le service écosystémique de régulation de l'eau, générant ainsi des avantages pour toute la région.

Détails du projet de restauration

La restauration suivra une méthodologie de haute densité et diversité ; on compte 2 500 arbres indigènes par hectare avec 60 à 100 espèces différentes. Des rapports de plantation seront établis après la fin de chaque phase du projet, ainsi que des rapports périodiques avec des images de plantation pendant l'entretien de la zone et des rapports annuels pendant la période de surveillance.

La forêt atlantique est un biome de type forêt tropicale, qui s'étend principalement (à 90 %) au Brésil. Cette forêt occupe 15 % du territoire brésilien, couvrant la côte est, le nord-est, le sud-est et le sud du pays. Elle fait partie des écosystèmes mondiaux dont la restauration est considérée comme prioritaire, en raison de sa biodiversité, de son climat et des coûts associés. La forêt fait partie d'un groupe d'écosystèmes qui, s'ils sont récupérés de façon optimale, pourraient sauver 71 % des espèces de l'extinction et absorber près de la moitié du carbone accumulé dans l'atmosphère depuis la révolution industrielle, selon une recherche menée par le gouvernement brésilien.

SOS Mata Atlântica a été créé en 1986 dans le but de promouvoir les politiques publiques qui appuient la conservation de la forêt atlantique. Bracell est un leader mondial de la cellulose soluble et un fournisseur de cellulose utilisée dans la production de fibres cellulosiques Eastman Naia™ Renew.

La durabilité détermine les objectifs d'Eastman

La bonne intendance des forêts du monde est un élément central de la stratégie de durabilité d'Eastman. Le partenariat avec Eastman dans l'initiative dédiée à la forêt atlantique est survenu quelques semaines après la publication du 2022 Canopy Hot Button Report , qui classe Eastman parmi les cinq principaux producteurs de fibres ayant décroché le label d'excellence (représenté par une chemise vert foncé), signalant l'engagement d'Eastman envers la gestion durable des forêts et l'innovation de la fibre.

Avec Naia™, Eastman veut rendre les textiles durables accessibles à tous. Le produit Naia™ Renew est fabriqué avec 40 % de matériaux recyclés certifiés* et 60 % de pâte de bois d'origine durable provenant de forêts certifiées. Le processus de fabrication est optimisé avec une faible empreinte écologique d'eau et de carbone.

« Nous sommes ravis de nous associer à une initiative visant à restaurer une ressource naturelle aussi précieuse dans la forêt atlantique, a déclaré Ruth Farrell, directrice générale d'Eastman textiles. Nous voyons de grandes marques s'engager à utiliser des matières premières durables qui aident à atténuer l'impact environnemental, et elles recherchent des solutions pour réduire leur empreinte carbone et laisser un monde meilleur pour les générations à venir. Et Naia™ fera partie de cette histoire. »

Eastman a établi d'importants objectifs de durabilité Naia™ à atteindre d'ici 2025. Pour en savoir plus sur l'impact qu'Eastman produit grâce à ses objectifs de durabilité Naia™, consultez le site naia.eastman.com/sustainability-goals .

*Alloué au moyen d'une méthode de bilan massique.

À propos d'Eastman

Fondée en 1920, Eastman est une entreprise mondiale de matériaux spécialisés qui produit une large gamme de produits que l'on retrouve dans les articles du quotidien. Dans le but d'améliorer la qualité de vie de façon concrète, Eastman travaille avec ses clients pour offrir des produits et des solutions novateurs tout en maintenant un engagement envers la sécurité et la durabilité. Le modèle de croissance axé sur l'innovation de l'entreprise s'appuie sur des plateformes technologiques de calibre mondial, un engagement profond des clients et un développement d'applications différencié pour accroître ses positions de premier plan dans des marchés finaux attrayants comme le secteur des transports, le secteur du bâtiment et de la construction, et celui des consommables. Entreprise diversifiée privilégiant une stratégie d'inclusion à l'échelle mondiale, Eastman emploie environ 14 000 personnes dans le monde et est au service de clients dans plus de 100 pays. L'entreprise a enregistré des revenus d'environ 10,5 milliards de dollars en 2021 et son siège social est situé à Kingsport, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis. Pour plus d'informations, consultez le site www.eastman.com .

