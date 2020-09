Le partenariat élargi de Comarch avec Moët Hennessy prouve que les données commerciales de haute qualité sont le moteur des stratégies de vente efficaces

CRACOVIE, Pologne, 18 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Moët Hennessy, société du groupe Louis Vuitton Moët Hennessy, leader mondial des produits de luxe, collabore depuis 2018 avec Comarch afin d'améliorer son partenariat avec les distributeurs et les grossistes. Disposer de données de vente exactes et assurer un échange efficace de ces informations entre les partenaires, tel est l'objectif fixé visant à aider l'entreprise à prendre des décisions fondées sur des informations commerciales fiables. Le but de cette stratégie est de créer des possibilités afin de stimuler les activités de vente des partenaires. Après le déploiement en Pologne de la plateforme de reporting et de communication Comarch Online Distribution, Moët Hennessy a décidé d'étendre le périmètre du projet à d'autres marchés européens.

Les solutions Comarch Online Distribution et Comarch Online Sales Support permettent un reporting quotidien et automatique des données commerciales les plus importantes du réseau distributeur/grossiste-producteur. L'accès permanent à des informations actualisées et fiables sur les niveaux de stocks des distributeurs et sur les ventes de produits dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration permet à Moët Hennessy de répondre plus efficacement aux évolutions du marché. Depuis début 2018, Comarch accompagne Moët Hennessy Pologne dans le développement de sa collaboration avec certains distributeurs par mise en oeuvre de reportings sur la revente et les stocks afin d'accroître les activités communes de vente et de marketing.

« Le choix de Comarch, qui jouit d'une longue expérience dans la mise en œuvre de ce type de solutions, a été motivé par deux facteurs : la grande qualité des services proposés et ses références internationales très positives. De plus, le succès remporté par la phase pilote du projet réalisée sur le premier marché choisi nous a convaincus que Comarch était un partenaire responsable et fiable », a déclaré le directeur des ventes du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, Moët Hennessy Europe.

L'objectif du projet pilote en Pologne était de connecter des dizaines de distributeurs stratégiques à la plateforme. L'implémentation de Comarch Online Distribution, une plateforme de services complète qui permet de disposer des données commerciales de haute qualité, et le déploiement d'une application Web analytique (Online Sales Support), permettent un reporting quotidien de données d'excellente qualité. Les premières connexions de distributeurs ont déjà montré que la plateforme va être une puissante source d'informations, offrant à Moët Hennessy Pologne et à ses distributeurs d'énormes opportunités commerciales. Peu après, Moët Hennessy a décidé d'étendre la coopération avec Comarch à d'autres marchés européens.

« Comarch Online Distribution comporte deux volets. La solution fournit aux entreprises des données commerciales de grande qualité, qui constituent une base solide pour la planification des stratégies de vente. Elle garantit également l'automatisation totale du processus d'échange d'informations. Les entreprises acquièrent ainsi un avantage concurrentiel important » a déclaré Kamil Gościński, Comarch.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1139881/Comarch_Logo.jpg

Related Links

https://www.comarch.pl



SOURCE Comarch