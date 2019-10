Le partenariat entre CTEK et Cadex Forge redéfinit le diagnostic des batteries automobiles

Ce partenariat, axé sur les constructeurs OEM et sur des ateliers professionnels indépendants et des concessionnaires, fournira de nouvelles solutions de charge, de maintenance et de test afin de fournir aux clients l'équipement de test de batteries le plus efficace, précis et fiable disponible.

Le moteur de test breveté de 2e génération SPECTRO™, développé par Cadex, sera au cœur d'une vaste gamme de solutions innovantes de produits de diagnostic. Les deux sociétés unissent leurs compétences techniques et commerciales pour créer une famille de produits de diagnostic innovants autour de cette technologie SPECTRO™ révolutionnaire.

Henk Lubberts, directeur mondial OE chez CTEK, a déclaré : « Le test des batteries est notre domaine de prédilection et nous recherchions un partenaire ayant le même goût pour l'innovation que nous. Cadex a fait ses preuves en matière d'excellence dans une vaste gamme d'applications où la précision, la qualité et la fiabilité sont primordiales. CTEK est le partenaire idéal, car ils partagent les mêmes valeurs fondamentales et la même approche novatrice pour les nouvelles technologies. »

Markus Pauli, COO de Cadex, a ajouté : « CTEK possède une expertise inégalée sur le marché de la recharge et de la maintenance des batteries automobiles, ainsi qu'une réputation pour ses produits de pointe et son exécution sans faille. En partenariat avec CTEK, nous serons idéalement configurés pour intégrer la technologie révolutionnaire SPECTRO™ à une gamme de produits de diagnostic et les intégrer dans l'industrie automobile. Nous sommes ravis de nous associer à CTEK pour créer un nouveau standard d'efficacité et de précision pour les tests de batteries automobiles.

Henk Lubberts a poursuivi : « C'est vraiment une relation mutuellement bénéfique dans laquelle nous pouvons partager notre expertise afin d'améliorer nos relations actuelles. Et cela nous donne également l'occasion de concevoir, de développer et de fabriquer de nouveaux produits intéressants sur les marchés existants et nouveaux. Nous sommes vraiment enthousiastes à propos de ce partenariat. »

CTEK est ravie d'accueillir Cadex sur son stand (n° 2876) au salon AAPEX à Las Vegas, du mardi 5 novembre au jeudi 7 novembre.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1009824/CTEK_Sweden_and_Cadex.jpg

