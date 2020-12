Le partenariat entre INFODAS et OPSWAT combine des solutions multidomaines accréditées SECRET avec une protection contre les logiciels malveillants pour les domaines critiques

Les organismes du secteur public qui traitent des informations classifiées et veulent tirer parti de la numérisation doivent résoudre trois problèmes. Tout d'abord, ils doivent contrôler quelles données quittent les domaines sensibles. Deuxièmement, ils doivent s'assurer que les domaines sensibles et non sensibles sont séparés à tout moment. Troisièmement, ils doivent s'assurer que les données entrantes provenant d'autres réseaux ou de supports portables n'incluent pas de charges utiles dangereuses telles que des logiciels de rançon ou des attaques de type « zero-day ». Les exploitants d'infrastructures critiques sont confrontés à des problèmes similaires lorsqu'ils associent la technologie d'exploitation (OT) et la technologie de l'information (IT).

En combinant la diode SDoT unidirectionnelle d'INFODAS ou la passerelle de sécurité SDoT bidirectionnelle avec MetaDefender Kiosk et Vault d'OPSWAT, toutes les questions ci-dessus sont traitées. Les solutions multidomaines SDoT contrôlent le flux de données à toutes les couches et maintiennent constamment la séparation logique des domaines. Ils protègent ce qui se trouve à l'intérieur d'un système similaire à un point de contrôle frontalier. MetaDefender et Kiosk vérifient toutes les données provenant de l'extérieur grâce à un processus intense d'analyse et d'aseptisation de tous les composants des données par plus de 35 moteurs anti-malware. MetaDefender peut également être combiné avec la solution PATCH.works d'INFODAS pour la gestion automatique des patchs des systèmes anciennement « air-gapped ». De plus, MetaDefender Vault est une solution de stockage et de récupération de fichiers sécurisée qui protège les données critiques et tient les menaces à distance. Elle limite l'accès au sein d'une organisation et fournit des informations importantes pour le suivi et l'audit.

Tous les éléments de la famille de produits Secure Domain Transition (SDoT) ont satisfait aux exigences strictes de l'Office fédéral allemand de la sécurité de l'information (BSI) en matière de sécurité matérielle et logicielle au niveau SECRET allemand et en dessous. Les approbations SECRET de l'OTAN et de l'UE ont également été accordées après des évaluations pluriannuelles approfondies. Il est donc facile d'obtenir une architecture de solution avec MetaDefender accréditée dans les scénarios militaires, de sécurité intérieure et de renseignement, et offre une tranquillité d'esprit de niveau de protection militaire aux professionnels de la sécurité de l'information des infrastructures critiques.

Thorsten Ecke, directeur général d'INFODAS, se réjouit de ce partenariat et de la combinaison des technologies allemande et américaine. « La gamme de produits OPSWAT et INFODAS sont très complémentaires et permettent de résoudre les problèmes de sécurité de l'information dans le monde réel ». Dr. Alexander Schellong, vice-président chargé des affaires internationales, a ajouté : « Au cours des trois dernières années, plusieurs clients nous ont demandé ce partenariat. Je suis heureux que nous ayons passé tous les tests avec succès et je me réjouis de travailler avec OPSWAT en Allemagne et au niveau international ».

Tom Mullen, vice-président principal du développement commercial chez OPSWAT est également enthousiaste : « En tant que fournisseur de cybersécurité axé sur la protection du secteur public et des infrastructures critiques, nos clients nous demandent souvent comment ils doivent sécuriser et contrôler le transport des données analysées par MetaDefender à travers les domaines de sécurité. Nous sommes heureux de recommander les produits SDoT d'INFODAS, qui offrent des solutions efficaces et certifiées pour ces deux exigences fondamentales. L'intégration de MetaDefender d'OPSWAT et de SDoT CDS d'INFODAS offre une solution transparente pour contrôler et sécuriser les domaines de passage de données tout en garantissant que les données à transporter n'incluent pas de charges utiles dangereuses. »

Les deux produits sont disponibles immédiatement.

À propos d'INFODAS

INFODAS est une entreprise familiale indépendante, fondée en Allemagne en 1974. L'entreprise développe des solutions multidomaines innovantes basées sur des principes de sécurité dès la conception et propose un service de conseil en matière de cybersécurité et d'informatique aux gouvernements, aux clients intervenant dans le secteur de la défense et aux clients commerciaux. Les solutions multidomaines de la gamme de produits INFODAS SDoT (SDoT Security Gateway, SDoT Software Data Diode, SDoT Labelling Service, PATCH.works) sont homologuées jusqu'au niveau SECRET allemand, UE et OTAN et sont répertoriées dans le catalogue d'assurance de l'information de l'OTAN. Depuis 10 ans, les produits SDoT sont utilisés dans les environnements les plus complexes et les plus critiques du monde. Ils sont conçus et fabriqués en Allemagne selon le principe de la sécurité par conception et de la transparence de la chaîne d'approvisionnement.

À propos d'OPSWAT

OPSWAT protège les infrastructures critiques. Nous partons du principe que tout fichier ou dispositif entrant, traversant ou quittant une entreprise peut constituer un risque. Pour ce faire, nous fournissons des plates-formes de cybermenaces qui non seulement détectent les menaces, mais les préviennent. Nos plates-formes offrent un processus véritablement sécurisé pour le transfert de fichiers et de dispositifs vers et depuis des réseaux critiques. OPSWAT fournit ce processus à plus de 1 500 clients dans le monde entier.

