Le partenariat NDC aide les pays en développement à aligner le développement à long terme avec l'action climatique

SHARM EL SHEIKH, Égypte, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Alors que les dirigeants mondiaux se réunissent cette semaine à Sharm El Sheikh pour la COP27, les pays en développement renouvellent leurs appels à la création de voies de développement durable pour faire avancer l'action climatique urgente.

Pour catalyser cette action urgente, le Partenariat NDC a lancé aujourd'hui son appel thématique pour soutenir les pays en développement membres sur deux fronts interconnectés : préparer, mettre à jour et affiner les stratégies de développement à faible émission à long terme (LT-LEDS), et améliorer la qualité et accroître l'ambition de leurs contributions déterminées au niveau national (NDC).

Les stratégies de développement à faible émission et à long terme sont des instruments politiques puissants qui permettent aux pays d'identifier et de hiérarchiser les changements systémiques, leur donnant ainsi l'occasion de développer des stratégies à long terme solides qui sont liées aux processus des NDC et qui relient le développement économique à l'action climatique.

Pour mener à bien ces transitions, les pays doivent identifier les besoins de financement, comprendre et évaluer les implications politiques et les réformes connexes, et développer des cadres propices à la mobilisation des investissements. En réponse aux besoins spécifiques des pays, le Partenariat NDC offrira un soutien complet et personnalisé dans le but de fournir une orientation politique claire et à long terme conçue pour stimuler le développement durable.

Le Partenariat NDC est en train de mettre en œuvre cette approche globale en s'associant à la CCNUCC dans le cadre d'un essai avec trois pays, la Jordanie, Saint-Vincent et le Cambodge, afin de les aider à développer leurs SDLC à long terme en alignement avec les NDC et en mettant l'accent sur le Cadre de transparence.

Le ministre de l'environnement de la Jordanie, Son Excellence le Dr Al-Kharabsheh Saleh, a déclaré : « Nous sommes ravis de faire partie du projet conjoint du Partenariat NDC et de la CCNUCC sur l'appel thématique sur les SDLC et les NDC. Nous sommes impatients d'accélérer notre action climatique en mettant en évidence les liens entre notre engagement en faveur de la transparence, la mise en œuvre des NDC et notre planification à long terme pour le développement durable. »

Le directeur mondial du partenariat NDC, Pablo Vieira, a déclaré : « Par le biais de notre appel thématique, le Partenariat NDC invite les pays en développement à demander à faciliter le développement des LT-LEDS. Les SDLC à long terme sont de puissants mécanismes politiques qui lient efficacement le développement futur des pays au climat, en orientant le développement national vers la résilience et des émissions nettes nulles d'ici 2050 ou aux alentours. Les pays, à travers leurs CDN actualisées, ont montré une augmentation vitale de leur ambition et de leur engagement en faveur de l'action climatique. En alignant leurs CDN sur des stratégies à long terme, les pays peuvent intégrer l'action climatique dans leur orientation politique, créant ainsi un cadre pour attirer et mobiliser des financements climatiques essentiels. »

Pour de plus amples renseignements et le communiqué complet, veuillez consulter le site https://ndcpartnership.org/lt-leds-and-ndc-alignment-update-and-enhancement .

