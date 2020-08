Le passage de « détaillant intelligent » à celui de « fournisseur de services de détail intelligent » stimule les ventes du festival 818 du shopping de Suning.com

NANJING, Chine, 21 août 2020 /PRNewswire/ -- Suning.com (002024.SZ), le leader chinois de la distribution intelligente O2O, appartenant au groupe Suning Holdings et figurant sur la liste Fortune Global 500 pour la quatrième année consécutive depuis 2017, a conclu hier le festival 818 du shopping, organisé annuellement.

Lors de la conférence cloud du festival, Gu Wei, le Président adjoint de Suning.com, a annoncé que l'on peut définir les dix prochaines années comme « une décennie de modalités de services de détail ». Suning.com passera de « détaillant intelligent » à celui de « fournisseur de services de détail intelligent ».

Lors du festival 818 du shopping, Suning a promis de protéger les prix durant 60 jours. Si le prix d'achat est plus élevé, il offrira au client une compensation à hauteur de la différence de prix ; la livraison, la distribution et les services après-vente sont garantis quant aux délais et les clients seront indemnisés en cas de retard ; afin de protéger pleinement les droits et les intérêts des clients, Suning.com a mis en place un examen et un remboursement rapides pour garantir des retours sereins. En outre, les services de transaction, de mise en œuvre des contrats et l'expérience de service de Suning.com ont été largement renforcés.

Lors du festival 618 du shopping de milieu d'année, le plan « J-10 % » pour faire des économies de Suning a connu une croissance très nette. Aussi, pour cette édition du festival 818 du shopping, Suning a étendu la gamme de produits qui y figureront. Afin de renforcer les avantages pour le grand public, les bénéfices relatifs aux prix deviendront la norme.

Durant le festival 818 du shopping, les ventes en ligne ont augmenté de 107 % d'une année à l'autre : les ventes en ligne d'appareils électroménagers ont augmenté de 129 % d'une année à l'autre, les commandes en ligne de produits de rénovation ont augmenté de 330 % d'une année à l'autre, les commandes des supermarchés Suning ont augmenté de 141 % d'une année à l'autre, avec plus d'un million d'adhésions VIP supplémentaires.

« Peu importe où nous nous trouvons et la direction que l'on prend, Suning se battra toujours pour les clients et s'attachera toujours à bien travailler. Le commerce de détail est un marathon sans fin. Tant que nous suivrons cette voie, nous enchaînerons les victoires », a déclaré Zhang Jindong, le Président de Suning Holdings Group. Suning est expérimentée en termes de vente au détail, de chaîne de vente au détail et de vente au détail en ligne ; elle passera de « détaillant intelligent » à « fournisseur de services de vente au détail intelligent », quelle que soit l'évolution du rôle de la société, car l'intention première du service ne changera pas.

À propos de Suning

Fondée en 1990, Suning est l'une des plus importantes sociétés commerciales en Chine, avec deux entreprises publiques en Chine et au Japon. En 2019, Suning Holdings figurait dans le trio de tête des 500 premières entreprises privées en Chine, son chiffre d'affaires annuel s'élevant à 602,5 milliards de RMB (environ 77,24 milliards d'euros), et au premier rang dans la catégorie vente au détail sur Internet. Se fixant pour mission de « Porter l'écosystème transsectoriel en créant une qualité de vie d'élite pour tous », Suning a renforcé et étendu son cœur de métier à travers un écosystème d'entreprise composé de multiples industries verticales, dont les locaux commerciaux, les services financiers et le sport. Suning.com, la principale filiale pionnière de la vente au détail en ligne et sur site, a figuré sur la liste Fortune Global 500 durant quatre années de suite, de 2017 à 2020.

SOURCE Suning Holdings Group