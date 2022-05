Le pasteur Alph Lukau soutient les opérations de secours aux victimes des inondations en Afrique du Sud

Début avril 2022, un phénomène météorologique a déclenché des inondations en Afrique du Sud, dans la province de KwaZulu-Natal (KZN). Les inondations dévastatrices, parmi les pires qui ont frappé la province, ont fait plus de 400 morts. Un état de catastrophe nationale a été déclaré en réponse aux inondations et aux glissements de terrain, et plusieurs équipes de sauvetage ont été déployées.

Le pasteur Alph Lukau, avec le soutien de la Fondation AL et de l'église AMI, a répondu aux besoins de milliers de familles déplacées par les inondations catastrophiques en mobilisant trois camions remplis de colis alimentaires, composés de sacs de riz, de farine de maïs, de haricots, de poisson et de légumes entre autres produits, qui ont été remis aux victimes par la direction de l'église au Maire exécutif d'eThekwini, Mxolisi Kaunda, la semaine dernière en présence du président de l'Assemblée législative de Gauteng et ancien membre du conseil exécutif en charge de la sécurité, Sizakele Malobane, qui a acclamé l'église et le pasteur Alph Lukau.

Le pasteur Alph Lukau a déclaré que son église avait été touchée par le sort des victimes après avoir regardé les vidéos postées sur les réseaux sociaux. « La famille est unie et la communauté vit ensemble. Ce qui blesse l'un, blesse l'autre. Récemment, nous avons tous été attristés par les événements du KwaZulu-Natal. Les inondations ont fait des victimes, détruit des maisons et des biens », a déclaré Lukau.

L'aide humanitaire exprime la solidarité de l'église Alleluia Ministries International (AMI) avec les personnes dans le besoin partout dans le monde, en collaboration avec la fondation AL et tous ceux qui ont tendu la main : « Avec ce petit geste, nous leur disons : nous sommes avec vous, à vos côtés », a déclaré le pasteur, ému aux larmes.

À propos de la Fondation AL

La Fondation AL est une œuvre de bienfaisance chrétienne sud-africaine fondée en 2011, motivée par la compassion et le bien-être social, travaillant dans l'intérêt public et le bien commun par la collecte de fonds et la formation de partenariats et la sollicitation de commandites.

