Le Pavillon du Brésil, qui illustre l'importance de l'eau, accueille 2 millions de visiteurs à l'Expo Dubai

Basée sur des technologies immersives, Itaipu présente la richesse des écosystèmes brésiliens et sensibilise à l'environnement pendant une exposition de 12 jours (du 20 au 31 mars) incluant la Semaine de l'eau. L'exposition a attiré plus de 350 000 personnes jusqu'à présent, ce qui a permis au Pavillon du Brésil de franchir la barre des 2 millions de visiteurs durant tout l'événement.

Le Brésil et le Paraguay ont créé Itaipu pour produire conjointement de l'énergie hydroélectrique sur le fleuve Parana, qui marque la frontière entre les deux pays. C'est la centrale qui a produit le plus d'énergie à ce jour, avec plus de 2,8 millions de gigawatts/heure, soit assez pour alimenter le monde pendant 45 jours.

Autour de son réservoir, la centrale développe une série d'actions environnementales et sociales. Un exemple est la ceinture verte de plus de 100 000 hectares de forêt atlantique, qui a reçu le titre de réserve de biosphère de l'UNESCO, dans le cadre du programme MAB (Man and the Biosphere).

Le thème de la durabilité reflète la stratégie définie par l'Agence brésilienne de promotion des exportations (Apex). Il met en évidence le potentiel du Brésil en matière d'économie verte.

Le Pavillon du Brésil se trouve dans la zone du développement durable. Il comporte un miroir d'eau qui fait référence à l'énorme disponibilité des ressources en eau au Brésil : 12 % de l'eau douce du monde et un littoral qui s'étend sur près de 11 000 kilomètres. Avec cette exposition, Itaipu vise à sensibiliser à l'importance de l'eau pour les écosystèmes et, par conséquent, pour la qualité de vie.

Les activités proposées incluent la réalité augmentée, la réalité virtuelle et l'immersion dans des scénarios avec projection à 360 degrés. Les visiteurs peuvent expérimenter différents scénarios qui montrent l'exubérance de la nature au Brésil.

Ces attractions sont présentées à travers quatre itinéraires : Water as Movement (L'eau en tant que mouvement - qui montre les interconnexions entre les biomes brésiliens) ; Water as Energie (L'eau en tant qu'énergie - sur l'importance de l'eau et de la biodiversité) ; Water as Life (L'eau en tant que vie - qui comprend des spectacles de ballet qui sont mis en scène deux fois par nuit sur l'eau, à 19 h et à 20 h 50) ; et Waters for Peace (Les eaux pour la paix - dans lequel le partenariat entre le Brésil et le Paraguay est exploré, y compris les contributions d'Itaipu à l'Agenda 2030).

