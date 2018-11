Le PDG de Quantstamp, Richard Ma, rejoint la Chamber of Digital Commerce en tant que coprésident de la Smart Contracts Alliance

« La Chambre de commerce numérique a déjà démontré sa capacité à sensibiliser les décideurs dans le but de faciliter l'adoption de politiques informées qui soutiennent l'innovation et le commerce », a déclaré Richard Ma, PDG de Quantstamp. « Je suis impatient de poursuivre cet effort en tant que nouveau coprésident de l'Alliance des contrats intelligents. »

En tant que PDG de Quantstamp, Richard a participé à la direction d'initiatives visant à encourager l'adoption sécurisée de la technologie blockchain par le plus grand nombre. Quantstamp intervient également auprès d'entreprises pour les aider à élaborer des solutions basées sur la blockchain.

« Nous sommes ravis d'accueillir Quantstamp au sein de la Chambre de commerce numérique », a déclaré Perianne Boring, fondatrice et présidente de la Chambre de commerce numérique. « Nous nous réjouissons d'avance à l'idée de travailler avec Richard Ma et de tirer parti de l'expertise et du professionnalisme de Quantstamp pour faire avancer nos efforts dans le domaine des contrats intelligents. »

Le 25 octobre, l' Alliance des contrats intelligents de la Chambre de commerce numérique a tenu sa table ronde « Get Smart on Smart Contracts » (Approcher les contrats intelligents intelligemment) à San Francisco. Olga V. Mack, vice-présidente de la stratégie chez Quantstamp, s'est adressée au public et a exprimé le désir de Quantstamp de voir se multiplier les contrats intelligents sécurisés. Elle a également expliqué comment le protocole, les outils et les services de Quantstamp permettent de créer une infrastructure essentielle pour la technologie de la blockchain. Olga a invité les participants à prendre contact avec la société afin d'explorer les possibilités de collaboration avec Quantstamp.

À propos de Quantstamp

Quantstamp est une société spécialisée dans la sécurité des contrats intelligents. Elle travaille actuellement sur le développement du protocole et des outils de sécurité automatisés Quantstamp et réalise des audits manuels. Le protocole Quantstamp vise à renforcer la sécurité des contrats intelligents et la réputation des projets qui génèrent des contrats intelligents en produisant des rapports d'analyse librement accessibles.

