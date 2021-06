Le PDG de ZTE, Xu Ziyang : Alimenter la numérisation, doter d'intelligence

Un discours-programme prononcé au Mobile World Congress 2021

ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un important fournisseur international de solutions technologiques pour les télécommunications, les entreprises et les consommateurs pour l'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui que le PDG de la société, Xu Ziyang, a prononcé un discours-programme intitulé « Alimenter la numérisation, doter d'intelligence » lors de la cérémonie d'ouverture du Mobile World Congress 2021.

Selon M. Xu Ziyang, les applications 5G, avec les déploiements commerciaux à grande échelle des réseaux 5G, sont entrées dans une période de développement itératif. Bien que des défis tels que la construction écologique et les modèles commerciaux doivent être relevés, la direction de l'innovation se précise progressivement. ZTE, fort de ses pratiques de plus de deux ans avec l'industrie et les partenaires écologiques, a élaboré trois grandes orientations d'innovation en matière d'applications et une base d'autonomisation numérique.

Les trois directions d'innovation des applications 5G mentionnées ci-dessus couvrent, en particulier, l'autonomisation des individus avec la 5G qui repousse les limites des sens et crée des possibilités infinies, l'autonomisation des groupes cibles avec la 5G qui comble le fossé numérique et l'autonomisation des industries avec la 5G pour promouvoir la révolution industrielle.

Entre-temps, la base de l'autonomisation numérique a réalisé des percées dans le domaine du « haut débit omniprésent », de « l'informatique omniprésente », de la « convergence multidimensionnelle » et de « l'économie d'énergie verte », permettant des interactions fortes en temps réel, des applications agiles et innovantes, une efficacité maximale des ressources et un développement durable.

La société est disposée à ouvrir ces capacités sous-jacentes à tous les partenaires de l'industrie et de l'écosystème, afin de créer un avenir gagnant-gagnant.

Voici le discours original de M. Xu Ziyang comme suit :

Bonjour et bonsoir, chers invités, Mesdames et Messieurs,

C'est un grand honneur pour moi de participer au MWC 2021 de Barcelone de manière virtuelle, ce qui est très différent de ce que nous avions l'habitude de faire auparavant. Ce que je vais partager avec vous, c'est « Alimenter la numérisation, doter d'intelligence », qui porte l'espoir, avec nos partenaires de l'écosystème, de trouver la voie de la transformation numérique et intelligente de la société humaine en renforçant continuellement la base numérique.

Comme beaucoup d'entre vous le savent, deux ans se sont écoulés depuis le premier lancement de la 5G. À ce jour, plus de 1,1 million d'antennes 5G sont en service dans le monde. La 5G apporte non seulement une expérience utilisateur améliorée, mais elle favorise la transformation numérique et intelligente des secteurs verticaux. Ce que nous voyons, c'est la base de fabrication intelligente 5G de ZTE à Nanjing. Cinq antennes 5G sont produites ici chaque minute et sont expédiées dans le monde entier. C'est également un excellent exemple de notre pratique de la « fabrication intelligente alimentée par la 5G ». Ici, avec la couverture complète des réseaux 5G et la mise en œuvre de MEC, nous avons déployé 10 applications 5G typiques qui sont essentielles à la réalisation de la fabrication intelligente, notamment l'AGV basé sur le cloud, la vision industrielle 8K, l'API basé sur le cloud, le stockage intelligent, les wearables industriels, les jumeaux numériques et l'inspection sur site. Vous pouvez observer les chiffres assez encourageants, la main d'œuvre a été réduite de 40 %, le taux de défaut a diminué de 20 %, et le cycle de production a été réduit de 30 %, tandis que l'efficacité de la production a connu une augmentation de 40 %.

En outre, en collaboration avec plus de 90 opérateurs et 500 partenaires dans le monde, nous avons exploré des applications 5G innovantes à grande échelle, et des cas d'utilisation massive dans plus de 15 secteurs industriels ont été développés avec des résultats positifs. Nous sommes ravis de constater que les changements apportés par la 5G et de nombreuses autres nouvelles technologies de l'information ont lieu dans les usines thaïlandaises, les ports belges, les exploitations agricoles autrichiennes, ainsi que dans les secteurs de la fabrication, du transport, du réseau électrique et de la protection de l'environnement en Chine.

Bien que les applications 5G n'en soient encore qu'à leurs débuts, nous pouvons désormais identifier clairement quelques directions. La première qui m'est venue à l'esprit est de repousser les limites des sens et de créer des possibilités infinies pour les individus. Vous savez, la frontière entre le monde numérique et le monde physique s'estompe progressivement, grâce à l'introduction de nouveaux réseaux et de services cloud. La maison intelligente nous facilite la vie. En portant un casque AR/VR, nous pouvons profiter de l'expérience immersive qui nous plonge dans les voyages, les jeux, les événements sportifs et les concerts dans le confort de notre foyer. En utilisant des drones, nous sommes en mesure d'étendre notre vision. Avec des applications telles que la conduite autonome, la vision artificielle, l'exploitation minière sans pilote et les robots de sauvetage, nos biens et nos vies sont encore mieux protégés.

Deuxièmement, il s'agit de combler le fossé numérique, en visant les objectifs de développement durable dans le monde. Par exemple, la télémédecine connectée en 5G permet aux médecins et aux spécialistes de diagnostiquer les patients à distance, mettant ainsi des ressources médicales de haute qualité immédiatement accessibles. Les journalistes peuvent communiquer avec les clients en face à face grâce à la technologie holographique. L'enseignement à distance offre des possibilités d'éducation égales pour les régions à différents stades de développement. La 5G FWA permet de fournir rapidement des services à large bande dans certaines zones où les infrastructures sont limitées. Les gens peuvent librement travailler à domicile aussi efficacement qu'au bureau. Grâce à la technologie 5G Air-To-Ground, les passagers peuvent profiter de services en vol tout aussi fluides que lorsqu'ils sont au sol. Comme nous pouvons le constater, la 5G réduit la distance entre les gens et rapproche les cœurs, ce qui conduit à une société plus harmonieuse.

En outre, conformément à la révolution industrielle moderne, nous développons les technologies de l'information pour accélérer le développement social. Par exemple, les usines intelligentes représentent un changement radical par rapport à la fabrication traditionnelle, en réduisant les coûts tout en améliorant l'efficacité et la qualité. L'infrastructure routière intelligente permet de réduire les émissions de carbone et de rendre les transports plus efficaces. La 5G aide à construire des réseaux intelligents fiables, sûrs, économiques, efficaces et respectueux de l'environnement en mettant en œuvre une connectivité étendue avec une faible latence et un faible coût, ce qui permet à terme de réduire les émissions de carbone. Avec la 5G, la gestion intelligente devient une réalité dans l'agriculture. La 5G améliore également notre cadre de vie avec une meilleure qualité de l'eau et de l'air, favorisant ainsi le développement durable.

Les applications innovantes dont nous disposons aujourd'hui doivent certainement être développées davantage en plongeant dans les économies d'échelle et dans les modèles commerciaux. Cependant, une exigence commune devrait et doit être identifiée, à savoir la plateforme d'habilitation numérique.

Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, le « data driven » est sans aucun doute la clé de la transformation numérique de centaines de milliers de secteurs verticaux. Par conséquent, l'informatique a évolué vers l'informatique centrée sur les données. Dans cette optique, la fondation numérique, qui joue un rôle important, doit être améliorée en permanence en termes de « haut débit omniprésent », « d'informatique omniprésente » et de « convergence multidimensionnelle ». En outre, de nouveaux marchés seront développés et la pérennité des entreprises sera assurée.

Nous pensons que la capacité améliorée du réseau progresse sous trois aspects : la bande passante, l'agilité et la programmation.

En ce qui concerne l'élargissement de la bande passante, il convient de mentionner l'amélioration de la liaison montante 5G et l'accès optique gigabit pour le haut débit filaire.

Quant à l'agilité du réseau, le SRv6 rend les réseaux IP plus flexibles et programmables. La capacité VPN basée sur FlexE et le hard slicing répondent aux exigences de faible latence, de faible gigue, d'ultra-fiabilité et d'isolation sécurisée. Les réseaux optiques ont fait passer le maillage au stade suivant de l'évolution, ce qui améliore la capacité, réduit la latence et augmente la redondance. Le noyau natif du cloud prend en charge les déploiements et les opérations de manière plus flexible, plus agile et plus élastique.

Nous pouvons utiliser l'ordonnancement des ressources, la séparation contrôle/transfert, l'orchestration automatisée du découpage de bout en bout, l'approvisionnement automatisé en quelques minutes et la flexibilité des opérations de découpage pour améliorer l'efficacité de l'exploitation.

À l'ère de l'AIoT, le volume et la variété des données explosent. Parallèlement, le traitement des données devient plus compliqué avec l'introduction de l'IA, par exemple les algorithmes d'apprentissage profond. Les capacités de calculs centralisées n'excellent plus en termes de sécurité et d'efficacité. Au contraire, la synergie cloud-edge-terminaux a été considérée comme la panacée à ce casse-tête. Avec la différence de capacité reconnue entre le cloud, l'edge et les terminaux, et l'optimisation avancée des logiciels, du matériel et des chipsets, l'hyper-convergence sensible à la charge devient la clé de l'infrastructure qui garantit évolutivité, agilité et itération rapide.

En fait, quelques grands mots me viennent à l'esprit : convergence cloud-réseau, convergence logiciel-matériel, convergence de l'intelligence artificielle, et aussi sécurité intrinsèque.

Tout d'abord, nous avons besoin de cloud à la demande et d'une synergie cloud-réseau pour s'adapter aux diversités. La pratique que nous avons mise en œuvre l'année dernière, disons la « Precise Cloud and Network Solution », a vraiment montré la puissance d'un bon exemple pour servir les entreprises verticales et accélérer la transformation numérique.

En outre, la convergence logiciel-matériel enrichit nos compétences pour poursuivre la nature des affaires et l'efficacité des coûts. Les logiciels se tournent vers le « cloud-native », les micro-services et les composants ; en parallèle, le matériel est à la recherche de performances ultimes. Nous pouvons enfreindre les règles strictes de ces derniers en effectuant une optimisation conjointe et globale dédiée à des cas d'utilisation spécifiques. Par exemple, nous observerons davantage d'options d'accélérateurs universels et d'innovations en matière de chiplets.

En parlant d'IA, il s'agit de tirer le meilleur parti de la valeur des données. La convergence de l'IA basée sur le Big Data et les modèles d'apprentissage prend en charge la coordination inter-domaines des systèmes et des nœuds, facilite l'orchestration du centre de données jusqu'à l'interface radio, et permet un fonctionnement et une maintenance plus efficaces.

Enfin et surtout, la sécurité intrinsèque agit comme un système immunitaire auto-détectable, auto-adaptatif et auto-évolutif pour les réseaux. Conçue pendant la construction du réseau, elle offre de multiples fonctions de sécurité et peut évoluer automatiquement pendant le fonctionnement du réseau, garantissant ainsi en permanence la sécurité, les services et les données.

Selon la GSMA, le secteur des communications mobiles est actuellement responsable d'environ 0,4 % des émissions de carbone dans le monde. Le secteur a pour objectif commun de réduire les émissions de carbone. Pour créer des réseaux écologiques à faible consommation d'énergie, ZTE préconise de prendre des mesures appropriées tout au long du cycle de vie du réseau.

En particulier, une production et une fabrication plus efficaces et intelligentes peuvent être réalisées avec une consommation d'énergie plus faible grâce à la 5G industrielle, à la MEC et à l'IA. En ce qui concerne les innovations dans les antennes relais, nous pouvons améliorer la conception des chipsets, des amplificateurs de puissance et de l'intégration des systèmes pour une meilleure efficacité énergétique. Pendant la construction du réseau, il est possible de réduire les émissions de carbone en utilisant une énergie propre et une alimentation de secours très efficace pour les antennes relais, ainsi que des technologies de dissipation thermique pour les centres de données, telles que la conception modulaire prédéfinie et la technologie de refroidissement liquide. Dans l'exploitation du réseau, des solutions telles que PowerPilot peuvent être utilisées pour une planification intelligente du trafic basée sur des algorithmes, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie tout en garantissant une bonne expérience utilisateur.

Avec de telles mesures prises tout au long du cycle de vie du réseau, nous pouvons aider les opérateurs à construire des réseaux verts plus efficacement.

Bien que la 5G soit utilisée commercialement depuis plus de deux ans, elle n'en est encore qu'à ses débuts. Pour garantir son succès commercial, nous devons également travailler ensemble pour innover dans le développement des écosystèmes et des modèles économiques. Engagé dans le développement de l'industrie et de l'écosystème, ZTE a acquis une riche expérience dans les technologies de base, les produits et solutions E2E DICT, les composants cloud et les innovations 5G. Nous sommes disposés à ouvrir ces capacités sous-jacentes à tous les partenaires de l'industrie et de l'écosystème. J'ai hâte de voir où cette tendance va nous mener. Travaillons ensemble pour créer un avenir gagnant-gagnant.

Merci.

