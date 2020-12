Le Petit Prince a 75 ans, «un joli anniversaire pour lancer une collection optique pour enfant».

PARIS, 3 décembre 2020 /PRNewswire/ -- La nouvelle arrive comme un joli conte pour Leyesens, spécialisée dans les licences de lunettes. Né de l'imagination d'Antoine de Saint Exupéry à New York en 1943, Le Petit Prince est un conte philosophique aux 200 millions d'exemplaires vendus et aux 300 traductions, ce qui en fait le livre le plus traduit après la bible et un véritable phénomène commercial mondial.

Des montures spécialement conçues pour les enfants

Leyesens a mis à profit ses compétences pour créer une gamme de lunettes à la fois techniques et morphologiques offrant un équilibre parfait pour le confort oculaire des enfants. Avec 19 modèles en 4 à 6 coloris, mariant acétate (12 modèles), métal (3 modèles) et les 2 matériaux (4 modèles), la collection offre un choix de 70 skus pour que tous les enfants puissent trouver leur modèle. Les couleurs ont été choisies selon la charte poétique du Petit Prince, douces et intemporelles, avec des références subtiles à l'œuvre de Saint Exupéry

Des montures vertueuses et respectueuses de l'environnement

Soucieux de l'environnement, Leyesens utilise un acétate biodégradable certifié ISO 14855. La collection Le Petit Prince porte les valeurs humaines et universelle d'Antoine de Saint Exupéry et accompagne les enfants à mieux appréhender le monde futur. C'est dans cet esprit que Leyesens a décidé de reverser 1 Euro par monture à une association choisie par l'enfant (éducation, culture, protection de l'environnement, inclusion sociale, santé). Le Petit Prince est une collection solidaire que les enfants choisiront tel un coup de cœur et seront fiers de porter au quotidien.

Le Petit Prince est une œuvre transgénérationnelle dont l'originalité réside dans l'angle de lecture différent selon l'âge de l'individu. La marque se décline de nos jours en un parc d'attraction en Alsace, un parc à thème en Corée du Sud, un musée au Japon, et plus de 10 000 produits dérivés (avec des partenaires aussi prestigieux qu'IWC, Montblanc ou Moleskine) ce qui en fait également une marque très attractive pour petits et grands. Le Petit Prince va donc maintenant se décliner en une collection optique et solaire pour enfants élaborée par la société Leyesens qui s'inscrit désormais parmi les 200 sociétés licenciées du célèbre personnage au cheveux blonds.

Leyesens est une filiale de 15-1 Diffusion qui possède les licences Mauboussin, Festina, Armor Lux et Alpine dans le monde pour les montures optiques et solaires

Contact presse Dhevan Etievant - [email protected]

