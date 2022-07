LE PIANO A QUEUE DE CONCERT MAENE-VIÑOLY CONCERT GRAND

Une évolution unique du piano à queue au 21e siècle

NEW YORK, 13 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Le 19 juillet 2022, la prestation du célèbre pianiste Kirill Gerstein au Festival de Verbier, qui sera diffusée en direct sur Medici.tv, marquera le grand début du piano à queue de concert Maene-Viñoly Concert Grand.

Ce nouvel instrument a été développé conjointement par le maître pianiste Chris Maene et le célèbre architecte Rafael Viñoly. Le clavier ergonomique courbé du piano correspond à l'élan naturel des bras du pianiste qui pivotent depuis les épaules et permet de jouer sans effort dans tous les registres. La disposition radiale du clavier est étendue aux cordes qui se déploient sur une table d'harmonie beaucoup plus grande, augmentant ainsi la capacité de l'instrument en termes de nuances, de clarté et de puissance.

M. Viñoly est un fervent pianiste amateur dont la propre expérience et les amitiés étroites avec des maîtres pianistes ont aiguisé sa conscience des exigences biomécaniques de l'instrument et ont inspiré son idée de courber le clavier. Lors d'une conversation en 2016 avec les artistes légendaires Maestro Daniel Barenboim et Martha Argerich, il a été encouragé à développer ce concept. Peu de temps après, M. Viñoly a cherché à établir un partenariat avec Chris Maene, qui avait précédemment développé un piano à queue à cordes droites pour Maestro Barenboim.

Tout d'abord, l'équipe a collaboré avec Renzo Pozzo, éminent chercheur en cinématique du piano, professeur au département des sciences médicales et biologiques de l'université d'Udine (Italie), et Dr Henriette Gärtner, pianiste et chercheuse allemande, pour déterminer l'arc idéal du clavier. La poursuite du développement technique et esthétique s'est appuyée sur les traditions de fabrication de pianos, la conception assistée par ordinateur et la modélisation acoustique, ainsi que sur les commentaires et le soutien généreux de certains des techniciens et artistes pianistes les plus éminents au monde, dont Emanuel Ax, Daniel Barenboim, Kirill Gerstein et Stephen Hough, entre autres.

Après six années de développement, nous sommes fiers de présenter un piano à queue qui dépasse les attentes de notre équipe en matière de qualité sonore, d'ergonomie, de construction et d'esthétique.

Kirill Gerstein a déclaré :

Les formes classiques restent vivantes et pertinentes grâce au changement et au développement. Le piano à queue de concert Maene-Viñoly Concert Grand fait progresser le discours sur ce qu'est un piano à queue moderne tout en reconnaissant et en utilisant les traditions et les idées du passé. Son clavier incurvé, conçu pour suivre l'arc naturel du mouvement du bras, est un point de départ pour une disposition réexaminée de la table d'harmonie plus large qui suit cette courbure. La conception unifiée, l'ergonomie et la fonction donnent au piano une signature sonore unique. Ce piano est une création musicale et artistique, car l'art innove et provoque en s'appuyant sur les réalisations du passé pour se tourner vers l'avenir. Je suis ravi et honoré de donner la première représentation publique sur le piano à queue de concert Maene-Viñoly Concert Grand.

Chris Maene a ajouté :

Rafael Viñoly est un architecte exceptionnel avec une vision claire et une profonde passion pour ses créations. Dans la conception de l'instrument, les aspects visuels sont une extension logique de la volonté d'atteindre ses objectifs acoustiques et ergonomiques. En le considérant comme un tout intégré, il nous a poussés à remettre en question la configuration traditionnelle d'un piano à queue et à embrasser les conséquences de l'idée fondatrice. La physique de la transmission des forces appliquées au clavier ergonomique se prêtait à une disposition radiale à cordes droites et à notre expertise unique. Le résultat est étonnant : les idées de Rafael Viñoly ont donné naissance à un piano à queue de concert radicalement nouveau, au look unique et au son exquis !

Rafael Viñoly a précisé :

L'expertise évidente de Chris Maene, sa sensibilité et son engagement envers l'excellence ne peuvent être que le fruit d'une vie de recherche et d'apprentissage de la fabrication de pianos. Mais plus encore, aucun autre fabricant de pianos n'a le courage de remettre en question le statu quo d'une culture et d'une industrie qui n'a guère vu d'innovation de la part de ses représentants les plus importants, les artistes professionnels. Chris a le courage d'un artiste, parce qu'il en est un, ainsi que celui d'un artisan accompli.

**Le 19 juillet 2022, à 13 heures, immédiatement après les débuts du piano, un piano à queue de concert Maene-Viñoly Concert Grand sera présenté à la presse et au public par MM. Maene, Viñoly et Gerstein au W Verbier, rue de Médran 70, 1936 Verbier, Suisse. Des rafraîchissements seront servis.

