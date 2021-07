Le pick-up intelligent de nouvelle génération, GWM POER, reçoit les éloges des médias

Après cet essai, Carsales, un média australien, a fait l'éloge de GWM POER sur sa modernité, son système d'aide à la conduite polyvalent et son airbag à distance leader du secteur, ajoutant que ce modèle a reçu une note de sécurité cinq étoiles de l'ANCAP, une agence de sécurité indépendante, conformément aux nouvelles normes en 2021. Wheels a estimé que le GWM POER était un choix parfait pour les fans de pick-up grâce à ses performances tout-terrain exceptionnelles, son design intérieur luxueux et exquis, et son coût élevé. Selon Motoring, le pick-up POER de GWM, développé et conçu sur la base de la dernière plate-forme de GWM, a bouleversé l'image traditionnelle des pick-up multifonctionnels à double rangée et excelle en termes d'esthétique, de sécurité, de confort et de performances, offrant un attrait irrésistible aux consommateurs australiens.