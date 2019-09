Le pilote de l'écurie Mercedes-AMG Petronas Motorsport Valtteri Bottas rend visite au PIC avant le Grand Prix de Singapour

Alors que celui devrait démarrer ses activités commerciales au quatrième trimestre 2019, Valtteri a visité le « cerveau » du complexe, le bâtiment de contrôle principal, qui fournit des liens de communication critiques à la raffinerie, au complexe de vapocraquage, aux usines pétrochimiques et aux six principales installations associées. Valtteri a également visité le laboratoire centralisé pour en apprendre davantage sur le processus de recherche et de développement du PIC.

Valtteri a rencontré quelques-uns des 28 000 employés du site, et quelques chanceux ont pu bénéficier d'une expérience de conduite en sa compagnie. Trente étudiants d'écoles locales ont présenté à Valtteri leurs modèles de voitures de Formule 1.

Valtteri Bottas, pilote automobile de Mercedes-AMG Petronas Motorsport

« C'est un véritable spectacle – je suis impressionné par l'échelle et l'envergure de l'installation. C'est formidable d'avoir pu en apprendre davantage sur la technologie et les activités de Petronas pendant que nous sommes dans la région, mais aussi de voir tous les employés travailler ensemble avec un tel esprit d'équipe et une telle passion pour leur travail. Cela m'a rappelé l'équipe des usines de Brackley et de Brixworth. »

Dr Colin Wong, président-directeur général de PRefChem

« Nous aspirons à être à l'avant-garde de la technologie et de l'innovation dans toute la chaîne de valeur de l'énergie, et le PIC nous rapproche un peu plus de la position idéale pour atteindre cet objectif. Nous sommes fiers de notre nouvelle installation, et nous avons pris plaisir à donner à Valtteri un aperçu de nos activités importantes sur ce site. »

Principal investissement en aval de Petronas en Malaisie, situé à Pengerang, dans l'État de Johor, le PIC fait partie de l'ambitieux complexe pétrolier intégré de Pengerang.

Avec une capacité de raffinage de 300 000 barils de brut par jour, cette installation produira une gamme de produits pétroliers raffinés, notamment de l'essence et du diesel qui répondent aux spécifications de la norme Euro 5. La raffinerie fournira des matières premières au complexe pétrochimique intégré, dont la capacité de production nominale sera de 3,3 millions de tonnes de produits pétrochimiques par an, en y incluant les produits chimiques différenciés et spécialisés.

La raffinerie et les usines pétrochimiques sélectionnées sont détenues et exploitées par Pengerang Refining and Petrochemical (PRefChem), une alliance stratégique entre Petronas et Saudi Aramco par le biais d'un partenariat à parts égales dans deux coentreprises.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://pic.petronas.com.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/998282/Valtteri_Bottas.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/998283/bottas_with_staff.jpg

SOURCE PETRONAS