Le pionnier de l’Open Banking Deposit Solutions boucle une nouvelle levée de fonds de 100 millions de dollars menée par Vitruvian Partners, valorisant la société à plus de 500 millions de dollars

HAMBURG, Allemagne, August 16, 2018 /PRNewswire/ --

Vitruvian Partners, Kinnevik et les actionnaires historiques investissent 100 millions de dollars, valorisant Deposit Solutions à plus de 500 millions de dollars

La position de première plate-forme internationale pour les dépôts bancaires est renforcée par ces financements additionnels

Cette levée de fonds fait suite à une nouvelle période de succès dans le déploiement de partenariats bancaires B2B, cœur de métier de Deposit Solutions, et l'intermédiation de plus de 9 milliards d'euros pour sa seule activité B2C

Deposit Solutions, pionnier de l'Open Banking et première plate-forme internationale pour les dépôts bancaires, annonce aujourd'hui la réalisation d'une nouvelle levée de fonds. Le tour de table a été mené par la société de capital-investissement Vitruvian Partners. Aux côtés de Vitruvian se sont joints Kinnevik et des actionnaires historiques parmi lesquels e-Ventures, premier actionnaire institutionnel de Deposit Solutions, pour une transaction d'un montant total de 100 millions de dollars valorisant la société à 500 millions de dollars.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/731146/Deposit_Solutions_Logo.jpg )





Dr. Tim Sievers, PDG et fondateur de Deposit Solutions déclare: « Nous sommes ravis d'accueillir Vitruvian et Kinnevik en tant que nouveaux actionnaires. Ce sont des experts dans l'accompagnement des sociétés à forte croissance ce qui fait d'eux des partenaires idéaux. Leur expertise sectorielle pointue et leur grande profondeur de ressources vont nous aider à mener à bien notre mission pour faire de l'Open Banking la nouvelle norme du marché des dépôts bancaires, qui représente 50 000 milliards de dollars au niveau mondial. »

La plate-forme d'Open Banking de Deposit Solutions transforme la chaîne de valeur du marché des dépôts bancaires pour le bénéfice aussi bien des banques que des épargnants. Les banques à la recherche de financements en dépôts bénéficient du modèle unique « Banking-as-a-Service » de Deposit Solutions : elles peuvent facilement se connecter à la plate-forme et accéder aux dépôts des clients de nombreux points de vente sur différents marchés sans avoir à créer et exploiter leur propre infrastructure de collecte dans chaque pays. L'offre de Deposit Solutions inclue également l'exploitation de ses propres points de vente, ZINSPILOT et SAVEDO, qui distribuent directement les offres de dépôt de ses banques partenaires auprès des épargnants. Inversement, les banques et autres points de vente qui souhaitent proposer à leurs clients un choix attractif de produits de dépôt peuvent intégrer la plate-forme au sein de leur propre écosystème afin d'offrir une sélection de dépôts de banques tierces dans le contexte de la relation client existante.

Un représentant de Vitruvian Partners déclare: « En tant que pionnier de l'Open Banking, Deposit Solutions a réalisé une prouesse remarquable en mettant en place une véritable innovation et en créant une place de marché pour l'une des catégories de produits les plus importantes du secteur bancaire. La société exploite déjà la plate-forme leader pour les dépôts bancaires en Europe. Avec notre expertise dans le développement de sociétés technologiques à forte croissance, nous allons l'aider à faire croître l'activité encore plus vite. »

La levée de fonds fait suite à une nouvelle période de performance exceptionnelle. Deposit Solutions met désormais en relation plus de 70 banques de 16 pays différents avec plus de 30 millions d'épargnants à travers une large variété de points de vente. Parmi ceux-ci figurent des institutions financières renommées telles que Deutsche Bank et Fidelity FFB. Les points de vente propriétaires de Deposit Solutions ZINSPILOT et SAVEDO ont poursuivi leur croissance exponentielle et ont plus que doublé leur volume de dépôts intermédié au cours des neuf derniers mois, pour atteindre plus de 9 milliards d'euros. Leur nombre de clients a dépassé les 155 000 au cours de la même période.

A propos de Deposit Solutions

Fintech reconnue mondialement, Deposit Solutions est la plateforme d'Open Banking pour les dépôts bancaires. Sa technologie propriétaire d'Open Banking apporte une infrastructure mondiale au marché des dépôts, qui représente 50 000 milliards de dollars, pour le bénéfice aussi bien des banques que des épargnants. Deposit Solutions réunit déjà plus de 70 banques de 16 différents pays et opère ses propres points de vente B2C (ZINSPILOT et SAVEDO) qui distribuent directement aux épargnant les propositions de dépôts de ses partenaires. Créée en 2011 par Dr. Tim Sievers, la société est basée à Hambourg, avec des filiales à Londres, Zurich et Berlin et regroupe 250 collaborateurs. Deposit Solutions est soutenue par des investisseurs qui font référence dans l'univers Tech, comme e.ventures, Vitruvian Partners, Greycroft, FinLab, Kinnevik, Peter Thiel, Top Tier Capital Partners, Apeiron Investment Group et le business angel Stefan Wiskemann.

Pour plus d'information, rendez-vous sur http://www.deposit-solutions.com