Le plan Qianhai illustre un avenir meilleur pour les Hongkongais

Peu après le dévoilement, le 6 septembre, du plan visant à faire de Qianhai une plate-forme stratégique de premier plan pour la coopération entre Shenzhen et Hong Kong, un méga hub pour l'industrie des services modernes, la finance et la technologie, Wang Kai, fournisseur de services d'entrepreneuriat à Hong Kong et cofondateur du GBA Youth Innovation and Entrepreneurship Center, a déclaré qu'il était ravi de s'attendre à ce que le dernier obstacle à la libre circulation des talents, des technologies et des capitaux soit levé, créant ainsi une plus grande opportunité pour les jeunes de Hong Kong et de Macao.

« Le plan ne vise pas simplement à étendre l'espace physique de Qianhai, mais à atteindre davantage de personnes et de ressources », a déclaré Wang. « Il encourage davantage de plateformes d'incubation et de sociétés de capital-risque à s'installer à Qianhai, ce qui nous a stimulés à mettre en place davantage d'espaces d'entrepreneuriat pour les habitants de Hong Kong et de Macao. »

Witman Hung Wai-man, principal agent de liaison pour Hong Kong à l'autorité de Qianhai, a déclaré que ceux qui ont réagi en premier au plan à Hong Kong étaient les personnalités de premier plan dans les domaines professionnels. « Un de mes amis de l'industrie médicale m'a consulté immédiatement après la divulgation du plan. Il hésitait auparavant à installer un hôpital à Qianhai. »

Hung a déclaré que Qianhai est devenu un « magasin » pour Hong Kong, qui joue un rôle de « producteur et fournisseur de cols blancs ».

Yu Gwong-tou, qui a créé une startup Cooh Science Biology (Shenzhen) Co. Ltd. à Qianhai l'année dernière, a déclaré que le plan permettra à son entreprise de coopérer davantage avec les institutions de premier rang.

« Le plan soutient Qianhai pour introduire de nouveaux types d'institutions de R&D et les aidera à coopérer avec des hôpitaux de pointe et des universités renommées de Hong Kong, Macao et de pays étrangers, ce qui est une grande opportunité pour nous », a-t-il déclaré. « En outre, nous pourrions être en mesure de cultiver les talents dont nous avons besoin avec ces institutions. »

Avec l'aide de l'autorité de Qianhai, Yu a établi un partenariat avec Googol Tech et l'Université d'agriculture de Chine du Sud.

« L'effet d'agglomération attirera les gens, en particulier ceux qui ont des compétences en matière de soutien technologique, à venir », a déclaré Lo Yuen-lai de BM TeK, une entreprise axée sur les algorithmes d'IA basée à Qianhai. « Les nouveaux produits tels que les piles de chargement, les robots de service et les systèmes de gestion des parkings seront plus largement appliqués, car le plan mentionne l'intégration des industries de services modernes et de fabrication avancée », a-t-il déclaré.

