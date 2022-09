Le PlumeStrong Cycling Challenge 2022 : Plume et ses partenaires collectent 217 000 € au profit des enfants ukrainiens et moldaves

— #PlumeStrong financera et créera des programmes d'éducation inclusifs pour les enfants ukrainiens et moldaves par l'intermédiaire de Street Child —

ZURICH, 16 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Plume ®, le pionnier des services de communication personnalisés, a terminé la semaine dernière son deuxième défi cycliste annuel #PlumeStrong , une randonnée exigeante de cinq jours à travers la Suisse, collectant 217 000 € avec l'aide de ses partenaires pour garantir que les enfants réfugiés en Ukraine et en Moldavie puissent accéder en toute sécurité à des programmes d'éducation. Les employés de Plume ont été rejoints lors de cette randonnée de 675 kilomètres par certains de leurs partenaires et par Tadej Pogačar, double vainqueur du Tour de France. En dépassant son objectif de collecte de fonds, #PlumeStrong contribuera à financer des espaces sûrs, appelés « Inclusive Learning Hubs » (« Centres d'éducation inclusifs »), pour que les enfants ukrainiens réfugiés et les enfants moldaves puissent apprendre, jouer, nouer des amitiés et avoir un sentiment de normalité malgré les circonstances difficiles de la guerre.

Stats from #PSCC22

#PlumeStrong est le programme d'impact social de Plume, qui s'engage à servir sa communauté mondiale en ayant un impact matériel sur cinq piliers : Santé et bien-être, Éducation et égalité, Planète et climat, Science et technologie, et Sécurité et confidentialité. Le premier Défi cycliste #PlumeStrong 2021 a commencé comme une initiative visant à encourager les employés de Plume à rester mentalement et physiquement en bonne santé pendant la pandémie : 33 employés de Plume ont parcouru 680 kilomètres à vélo à travers les Alpes et ont récolté 70 000 dollars. Plume a fait don de 45 bicyclettes, casques et chaînes en Slovénie par l'intermédiaire de l'Association slovène des amis de la jeunesse, et de près de 30 000 dollars au programme de bourses Ron Brown.

Cette année, Plume a ouvert la participation à son défi cycliste #PlumeStrong à des partenaires pour faire une différence encore plus grande dans la vie d'enfants. Plume a sélectionné Street Child pour équiper les « Inclusive Learning Hubs » en Ukraine et en Moldavie avec des ressources technologiques indispensables, notamment des abonnements Internet, des routeurs et autres appareils.

Une vidéo récapitulative du 2022 #PlumeStrong Cycling Challenge peut être visionnée ici . Au total, nos cyclistes ont parcouru :

Distance : 24 412 kilomètres, soit plus de la moitié du tour du monde.

Dénivelé : 358 955 mètres de dénivelé, soit 41 fois l'ascension du Mont Everest.

Temps en selle : 1 101 heures et 46 minutes, soit l'équivalent de 46 jours de vélo.

« Le défi cycliste #PlumeStrong a été un succès retentissant, l'industrie se réunissant pour collecter des fonds afin de s'assurer que les enfants d'Ukraine et de Moldavie puissent accéder à l'éducation en ligne, malgré la guerre et de nombreuses autres difficultés. C'est à nous, en tant que communauté technologique, de contribuer à changer leur vie », a déclaré Fahri Diner, fondateur et PDG de Plume. « Nous avons été ravis d'accueillir le cycliste professionnel Tadej Pogačar, qui a connu un succès incroyable. Tout aussi déterminé à soutenir les rêves des jeunes, il est une source d'inspiration pour nous tous. »

L'année dernière, Pogačar, 23 ans, a été le premier cycliste depuis 2017 à remporter deux titres consécutifs au Tour de France ; il est devenu le premier à remporter au moins trois maillots dans des Tours consécutifs depuis près de quatre décennies.

« Je suis un fan de la technologie de Plume pour m'aider à m'entraîner ainsi qu'à rester en contact avec mes amis et ma famille pendant que je suis en compétition. De plus, nous partageons des valeurs similaires : un engagement à utiliser nos plateformes pour aider les autres dans le besoin », a déclaré Pogačar. « J'ai été honoré de rouler aux côtés des employés de Plume pour le défi cycliste #PlumeStrong de cette année, pour une cause aussi noble. »

Plume tient à remercier tous ses partenaires qui ont contribué à faire de l'événement de cette année un succès et à dépasser l'objectif de collecte de fonds. Nos partenaires participants sont Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, Alpeaktiv, Baker, Donelson, Bearman, Caldwell & Berkowitz, PC, Broadband Networks, Cablenet, Clements Bernard Baratta Walker PLLLC, Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP, Greenberg Traurig, LLP, Heights Telecom, Jackson Square Ventures, Liberty Global, Pono, QTF, Sagemcom, Service Electric Cablevision, Sunrise, TMF Group, Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, et remerciements particuliers à Colnago.

À propos de Plume®

Plume® est le créateur de la première plateforme d'expérience SaaS au monde pour les fournisseurs de services de communication (FSC) et leurs abonnés, déployée dans plus de 41 millions de sites dans le monde. Seule solution ouverte et indépendante du matériel, Plume permet la livraison rapide de nouveaux services pour les maisons connectées, les petites entreprises et à grande échelle. En amont, Plume fournit des services de WiFi auto-optimisé, de cybersécurité, de contrôle d'accès, etc. Les FSC obtiennent des données solides et des applications dorsales axées sur l'IA pour une visibilité, des renseignements, un soutien, des opérations et du marketing sans précédent. Plume s'appuie sur OpenSync™, un framework open source pré-intégré et supporté par les principaux SDK silicium, CPE et plateformes.

Rendez-vous sur plume.com , plume.com/homepass , plume.com/workpass , et opensync.io .

Suivez Plume sur LinkedIn et Twitter .

Plume et OpenSync sont des marques de commerce ou des marques déposées de Plume Design, Inc. D'autres noms de sociétés et de produits sont utilisés uniquement à titre informatif et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Photo - https://www.youtube.com/watch?v=1MMlLVjWU5Q

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1899526/pscc22_infographic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1477960/Plume_symbol_wordmark_row_dark_bg_Logo.jpg

SOURCE Plume