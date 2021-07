Le plus grand événement consacré à la bière en Asie, le Festival international de la bière de Qingdao, atteint une valeur de marque de 36,8 milliards de yuans

Fondé en 1991, le festival a bâti au cours de ses 31 ans d'histoire une renommée mondiale bien méritée. En 2019, la 29e édition du Festival international de la bière de Qingdao a eu lieu à la Qingdao Golden Beach Beer City, un espace de 1 200 mu (80 hectares) connu comme étant la plus grande place au monde consacrée à la culture de la bière, enregistrant plus de 7,2 millions de visites. L'événement a mis en vedette plus de 1 400 types de bières provenant du monde entier et organisé plus de 600 activités réparties dans 12 catégories, y compris des spectacles culturels, des activités liées aux sports et aux sports électroniques, un concours « beer king », des visites artistiques et des représentations musicales. En outre, des groupes des arts de la scène de plus de 20 pays, dont le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Australie et la Russie, ont pris part au festival, aidant le district à attirer plus de 10 millions de touristes nationaux et internationaux.