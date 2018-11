Le plus grand fabricant de produits laitiers d'Asie, Yili, publie le premier rapport annuel au monde sur la protection de la biodiversité

« Être leader n'est pas seulement une question de performance, mais aussi de responsabilité »

CHARM EL-CHEIKH, Égypte, 23 novembre 2018 /PRNewswire/ -- La 14e Conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la biodiversité se déroule à Charm el-Cheikh, en Égypte, du 14 au 29 novembre 2018. Des représentants de plus de 190 États parties à la Convention sur la biodiversité participent à l'événement pour débattre en profondeur sur les politiques d'intégration de la biodiversité à l'agriculture, la sylviculture, la pêche et le tourisme. Yili (ou le « groupe »), la seule entreprise chinoise ayant signé la lettre d'engagement des entreprises et la biodiversité de la Convention des Nations Unies sur la biodiversité, a été invitée à la conférence.

Le PDG du groupe Yili, Zhang Jianqiu, a partagé avec les invités l'expérience et les pratiques de l'entreprise en matière de protection de la diversité biologique et a présenté le rapport annuel sur la protection de la biodiversité du groupe Yili, le premier du genre à l'échelle mondiale.

Le développement des entreprises est étroitement lié aux responsabilités. En tant que leader de la production laitière en Chine, le groupe a enregistré au fil des années une croissance soutenue de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices nets. À compter du troisième trimestre de 2018, les ventes du groupe ont atteint 61,327 milliards de yuans, ce qui représente une augmentation de 16,88 % par rapport à l'année précédente et confirme sa position de leader du secteur. Selon le groupe, être « leader » n'est pas uniquement une question de performance, mais également de respect des responsabilités sociales.

Zhang Jianqiu affirme que, outre le développement de l'entreprise, Yili est en train de développer le concept du « Green Leadership » (Leadership vert) proposé par le président du groupe, Pan Gang, et compte poursuivre la stratégie « d'une Chine industriellement verte ». C'est en effet sur cette base que « l'exemple chinois » de la protection de la biodiversité a été progressivement élaboré au fil des années en misant sur « la divulgation, la gestion et la popularité ». La 15e Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la biodiversité se tiendra en Chine pour la première fois en 2020. Yili espère sincèrement que de plus en plus d'entreprises chinoises se joindront à elles pour protéger la biodiversité.

