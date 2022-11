LE PLUS GRAND YACHT EXPOSÉ À DÜSSELDORF APPARTIENT À MEROS

En célébration d'un partenariat incroyable, Sunseeker et Meros présenteront un 95 yacht « new look » qui a été spécialement conçu pour s'adapter à la copropriété

MULHAUSEN, Allemagne, 28 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Meros Yachtsharing a été lancé en 2019 par Martin Huber, propriétaire de yacht et adepte de sunseeker, qui cherchait à assouvir son propre désir d'offrir au marché une véritable alternative à la propriété exclusive, avec le moins de compromis et le plus haut niveau de qualité possible. En collaboration avec Sunseeker, beaucoup de temps a été consacré à la concrétisation du concept. Les informations recueillies auprès de certaines des personnalités les plus influentes de l'industrie, des courtiers et, bien sûr, des propriétaires, ont permis la création de Meros.

A sunseeker tailored to co-ownership Evolving from the famous 95 model, the 95 ‘MEROS line’ showcases an incredible new look and configuration inspired by Sunseeker’s latest models. Certain to excite and deliver a new-era of luxury in yacht ownership, open the doors to unparalleled adventure with the highest specified Sunseeker to ever take to the water. Coming early 2023. Meros launches new yacht into the fleet

Meros, un fournisseur de copropriété exclusivement concentré sur les yachts les plus vastes, de 26 mètres et plus, lance aujourd'hui le dernier modèle de sa flotte. « L'expansion de la flotte est plus qu'un investissement financier, a déclaré le fondateur Martin Huber. C'est une opportunité, l'occasion pour Meros de s'adapter et d'innover avec nos partenaires pour créer un yacht qui répond aux besoins de nos clients aujourd'hui et à l'avenir dans leur vie de copropriétaires ». L'équipe de Meros, guidée par Sunseeker, a créé un yacht qui rivalise avec tout ce qui est actuellement offert dans ce secteur : le seul yacht créé spécifiquement pour la copropriété.

Lancé à l'occasion du « plus grand salon couvert au monde », le Meros 95 sera le plus grand yacht exposé et il attirera les passionnés du monde entier. Pour une société basée en Allemagne, qui dispose désormais d'antennes au Royaume-Uni et en Espagne/Majorque, le salon Boot de Düsseldorf semble l'endroit idéal pour présenter ce nouveau produit phare, en clin d'œil à ses origines.

Le 95 yacht est l'un des modèles les plus réussis de Sunseekers que l'on peut trouver dans la Méditerranée, assez petit pour honorer les célèbres ports de sa présence, notamment Saint-Tropez. Mais assez important pour supporter plusieurs jours au mouillage et permettre une véritable expérience de navigation. Ses 5 cabines réparties sur 2 ponts en font un investissement parfait pour des familles ou des amis. Sur le 95, la cabine master ou propriétaire est située sur le pont principal et s'étend sur 3 niveaux, donnant l'incroyable sentiment d'avoir un appartement ouvert et luxueux au-dessus de l'eau.

Sur le pont supérieur, le luxe se poursuit avec un bar bien équipé, un jacuzzi, un jet ski et des places assises pour accueillir ses invités avec style. Meros a entièrement réaménagé le pont supérieur pour créer un espace plus moderne et plus ouvert, inspiré de la dernière gamme « Ocean » de Sunseeker. Pour la première fois dans l'histoire de sunseeker, il est désormais possible d'avoir à la fois un jacuzzi et une grue pour jet ski sur une passerelle supérieure de cette taille. Moins de compromis, plus de plaisir.

À peine identifiable comme un 95 vu de l'extérieur, ses vitres, sa peinture et une modification de la proue qui élimine la rupture des lignes généralement occasionnée par la cabine de pilotage surélevée, donnent à ce yacht un profil moderne. Son volume incroyable associé à son nouveau look amélioré en fait un sérieux concurrent sur le marché compétitif des nouvelles constructions, tout en étant le seul yacht à être conçu spécifiquement pour améliorer l'expérience de copropriété.

