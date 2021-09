Le PM Group affiche de solides performances opérationnelles et financières et annonce la création de 400 nouveaux emplois

DUBLIN, 9 septembre 2021 /PRNewswire/ --

Faits marquants :

Année fiscale 2020 :

Revenus sous-jacents de 2020 en hausse de 9 %

Bénéfice d'exploitation en hausse de 30 %

Actifs nets en hausse de 31 %

L'actionnariat salarié en hausse de 15 %

Maintien du dynamisme en 2021

Création d'emplois :

400 nouveaux emplois annoncés, 200 en Irlande et 200 en Europe continentale, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Asie

Nouveaux postes dans un large éventail de disciplines

Recrutement immédiat

Le PM Group , entreprise d'exécution de projets dont le siège social est en Irlande, a réalisé un bénéfice d'exploitation de 34,8 millions d'euros en 2020, soit une augmentation de 30 % par rapport à 2019. Ces résultats ont été obtenus grâce à de solides revenus d'honoraires sous-jacents qui ont augmenté de 9 % par rapport à l'année dernière.

Les recettes globales du PM Group, qui incluent les recettes de commissions, sont montées à 398 millions d'euros en 2020, soit une hausse de 16 %. Les recettes de commissions désignent les coûts d'approvisionnement et contractuels que le groupe assume pour le compte de ses clients. Les actifs nets sont passés de 85 millions d'euros en 2019 à 111 millions d'euros, ce qui, combiné à une dette minimale, renforce la capacité du groupe à continuer d'investir dans le développement et la croissance.

Le PM Group emploie 3 200 personnes en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, fournissant des solutions de conception, de construction et de livraison complexes à des clients des secteurs pharmaceutique, alimentaire, stratégique, Medtech, et des secteurs technologiques et manufacturiers de pointe.

Plus de 1 000 salariés sont actionnaires et détiennent le groupe, un chiffre en hausse de 15 % par rapport à l'année précédente.

Cette année, le PM Group créera 400 nouveaux emplois dans un éventail de disciplines, dont l'architecture, l'ingénierie, la construction, l'analyse de données, les contrôles de projets et l'environnement. Parmi ces postes, 200 seront basés en Irlande. Le recrutement pour les nouveaux postes est déjà en cours.

Le mois dernier, le groupe a nommé un nouveau président, Brendan Jennings, qui succède au président et directeur de longue date, Dan Flinter. Avant de se joindre au comité, Brendan était PDG de Deloitte Irlande. En avril, le groupe a nommé une nouvelle directrice financière, Rosita Fennell, pour succéder à Larry Westman. Rosita a occupé divers postes financiers au sein du groupe et occupait récemment le poste de secrétaire générale de l'entreprise. Elle a également rejoint le comité.

Dave Murphy, directeur général du PM Group, a déclaré : « Malgré les énormes défis inhérents à la pandémie mondiale, nos clients ont continué à investir dans le développement de leurs installations et de leurs moyens de production partout dans le monde. Bon nombre des secteurs et des projets dans lesquels nous sommes actuellement impliqués s'attaquent activement aux répercussions de la pandémie. »

« Les produits thérapeutiques et la fabrication de vaccins, la transformation des aliments et des boissons, les dispositifs médicaux et les diagnostics ainsi que les data centers attirent des gros investissements pour répondre aux besoins changeants du marché. En effet, l'industrie pharmaceutique est un géant du secteur pour nous, avec deux tiers des recettes globales générées en 2020 associées à ce secteur. »

« La hausse des investissements s'est poursuivie jusqu'en 2021, les projets internationaux représentant désormais plus de 50 % de l'activité du groupe pour la première fois de notre histoire. Nous nous sommes fixés des objectifs précis dans notre nouvelle stratégie quinquennale dans les domaines où nous prévoyons un fort potentiel de croissance dans les années à venir. Le développement d'une grande usine de matériaux pour batteries de véhicules électriques en Pologne pour Johnson Matthey en est un bon exemple. »

« La croissance de l'entreprise a créé de nouvelles opportunités de création d'emplois, et nous sommes heureux d'annoncer la création de 400 nouveaux emplois dans un éventail de disciplines en Irlande et à l'étranger. L'attractivité de travailler aux côtés de collègues expérimentés sur des projets internationaux passionnants pour des organisations de premier plan dans le monde, associée au potentiel de devenir propriétaire du PM Group dans le futur, est un puissant aimant à talents. »

Dan Flinter, président sortant du PM Group, a déclaré : « Toute l'équipe du groupe mérite d'être félicitée pour la performance réalisée en 2020 et au cours cette année. Cette performance historique a permis de franchir de nouvelles étapes dans le revenu d'honoraires sous-jacent et la rentabilité, renforçant encore le bilan. Le groupe a également réalisé d'importants progrès pour la concrétisation de son engagement en matière de responsabilité d'entreprise et pour chacun des six piliers de la stratégie de responsabilité d'entreprise du groupe.

« La priorité accordée par le groupe à la santé et à la sécurité a été reconnue par l'obtention de la certification ISO45001 sur de nombreux sites, par des prix exceptionnels en matière de sécurité en Irlande et au Royaume-Uni et par un taux d'incidents en baisse constante. Plus de 13 millions d'heures de travail en toute sécurité ont été fournies en 2020 dans l'ensemble des services et des sites, dont la majorité était assujettie aux restrictions liées à la Covid-19. »

Analyse des opérations 2020 :

Le groupe a poursuivi l'expansion de son marché cible en Europe et aux États-Unis avec des projets majeurs pour MSD, Bayer, J&J, Johnson Matthey et Facebook.

L'activité du Royaume-Uni est en hausse par rapport à l'exercice précédent, représentant 9 % des recettes du groupe en 2020. Bien que l'industrie pharmaceutique soit restée solide, d'autres secteurs ont connu des retards en raison des incertitudes liées à la Covid-19 et au Brexit.

En Europe continentale, qui représente 29 % des recettes, le groupe a connu une croissance en Belgique, aux Pays-Bas, au Danemark, en Pologne et en Suisse. Aux Pays-Bas, un grand projet lié à la santé animale a été achevé. L'unité belge du groupe, en pleine croissance, livre un portefeuille de projets pharmaceutiques et de data centers. Au Danemark, le groupe est impliqué dans un programme pluriannuel de data centers pour un leader mondial dans ce domaine. La Pologne a connu une année record avec de grands projets pour Beiersdorf et Johnson Matthey. La Suisse a enregistré une forte croissance sur un an grâce aux projets de Boehringer Ingelheim, Bayer, J&J et Roche. Le PM Group a également récemment ouvert une nouvelle infrastructure à Francfort pour soutenir son travail sur le marché allemand.

Aux États-Unis, les équipes du groupe PM à Boston et à San Francisco ont poursuivi leur croissance pour les principaux clients. Parmi les faits saillants du projet, mentionnons l'infrastructure de thérapie cellulaire et génique de Thermo Fisher et l'infrastructure de recherche et de sciences de la vie d'EMD Serono, situés dans le Massachusetts, et la nouvelle installation iNeST de Genentech à Portland, en Oregon. Pour soutenir la croissance aux États-Unis, le PM Group a récemment ouvert une troisième infrastructure à Philadelphie.

L'activité du groupe PM en Asie représente 9 % des recettes du groupe en 2020. La forte performance en Chine est liée à la réalisation de projets pour MSD, AstraZeneca, Geneception, Pernod Ricard et Nike. Le bureau de Singapour a réalisé d'importants projets pour PepsiCo, Roche, Novartis et Boston Scientific. L'activité du groupe à Bangalore, qui compte aujourd'hui plus de 100 personnes, soutient des projets dans toutes les unités commerciales internationales et fournit des services partagés.

À propos de PM Group

PM Group est une entreprise internationale d'exécution de projets détenue par ses employés, présente en Europe, aux États-Unis et en Asie. Avec plus de 3 200 employés, le groupe est fort de 48 ans d'expérience dans la gestion de projets, la conception de procédés, la conception des installations et la gestion de construction pour des sociétés multinationales dominantes. Le PM Group est un leader mondial dans les secteurs pharmaceutique, alimentaire, stratégique, Medtech, et les secteurs technologiques et manufacturiers de pointe.

Pour référence :

Paul Clifford

Drury Communications

[email protected]

+353 87 327 2161

Related Links

https://www.pmgroup-global.com



SOURCE PM Group