Le PNUD accueille des faiseurs de solutions sur la migration et le déplacement forcé

- Des acteurs locaux se réunissent pour trouver des solutions à la migration et au déplacement

ISTANBUL, 19 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le Forum international sur les solutions locales à la migration et au déplacement sera organisé par la Municipalité métropolitaine de Gaziantep et le PNUD, en coopération avec le HCR, l'OIM, WALD, l'UMT et l'UCLG-MEWA, entre le 26 et le 27 novembre à Gaziantep.

Le forum présentera les solutions des autorités locales visant à améliorer la vie des réfugiés et des migrants et discutera des opportunités d'améliorer la coopération internationale au niveau local en réponse à la migration et au déplacement forcé.

Le Forum international sur les solutions locales à la migration et au déplacement sera organisé entre le 26 et le 27 novembre à Gaziantep par la Municipalité métropolitaine de Gaziantep (MMG) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), la World Academy for Local Government and Democracy (WALD), l'Union des municipalités de Turquie (UMT), et la Section Moyen-Orient et Asie de l'Ouest des Cités et Gouvernements Locaux Unis (UCLG-MEWA).

Le forum, qui aura pour thème « De l'urgence à la résilience et au développement », réunira plusieurs acteurs du développement local de différents pays en vue de partager, dévoiler et échanger des pratiques d'excellence en termes de réponses à la migration et au déplacement forcé aux cadres urbains entre les municipalités turques et les autorités locales du monde entier. L'évènement permettra également de faciliter des partenariats au niveau urbain et de contribuer aux réseaux existants d'acteurs concernés dans les contextes de la migration et du déplacement forcé.

En prévision du premier Forum mondial sur les réfugiés (FMR) organisé conjointement par la Turquie et hébergé conjointement par le HCR du 17 et 18 décembre 2019 à Genève, le Forum présentera comment les approches reliant les réponses humanitaires et développementales, telles que la « New Way of Working », ont été mises en œuvre pour atteindre les buts et les objectifs du Pacte mondial pour les réfugiés (PMR) et du Pacte mondial pour des migrations régulières, sûres, et ordonnées (PMM).

Un résultat clé du forum municipal sera la Déclaration 2019 de Gaziantep reflétant, notamment, les pratiques d'excellence dans la mise en œuvre de principes adoptés à l'échelle mondiale et régionale sur les solutions locales à la migration et au déplacement forcé. La Déclaration sera communiquée au Forum mondial sur les réfugiés (FMR), au FMMD et son Mayors' Mechanism, au Forum mondial des maires sur la mobilité humaine, la migration et le développement et au Congrès de l'UCLG, pour leur faire part de ces discussions respectives.

Vous pouvez voir le programme et les intervenants sur le site Web du Forum : municipalforum2019.org

