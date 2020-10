Le point sur les activités et les finances d'Euroclear - T3 2020

BRUXELLES, 27 octobre 2020 /PRNewswire/ --

Éléments financiers

Depuis le début de l'année (cumul annuel au troisième trimestre) 2020, les revenus ont baissé de 3 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 1 057 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a augmenté de 12 % pour atteindre 951 millions d'euros, sous l'effet des conditions de marché favorables et de la mise en œuvre d'initiatives stratégiques



Les revenus bancaires et autres du troisième trimestre ont diminué de 55 % pour s'établir à 106 millions d'euros en raison de la baisse des taux d'intérêt

Les coûts d'exploitation du troisième trimestre augmentent de 3 % pour atteindre 637 millions d'euros, conformément aux attentes, grâce à des investissements soutenus dans la proposition de clients, la modernisation de la technologie et les initiatives axées sur la réglementation.

Le bénéfice net du troisième trimestre a baissé de 5 % pour s'établir à 314 millions d'euros.

La situation financière demeure solide.

Perspectives inchangées. Bien que la croissance du revenu des entreprises demeure forte, l'incidence importante d'une baisse du revenu lié aux intérêts entraînera une baisse de la rentabilité en 2020 par rapport à 2019.

Le point sur les activités

Les marchés financiers mondiaux continuent d'être façonnés par la réaction des entreprises, des gouvernements et d'autres participants aux vastes répercussions de la COVID-19 :

Les volumes de règlement du troisième trimestre demeurent à des niveaux plus normaux comparativement à la volatilité exceptionnelle enregistrée en mars et en avril en raison de la pandémie, bien que la période ait connu des volumes plus élevés qu'en 2019.



Les actifs sous garde demeurent à des niveaux record après l'émission primaire de titres à revenu fixe par les gouvernements en réponse à la pandémie, ainsi que le recouvrement des valorisations boursières par rapport aux trimestres précédents



La croissance du revenu des entreprises a compensé l'impact financier de la baisse des taux d'intérêt, que les décideurs ont mis en œuvre en réponse à la crise de la COVID-19



Les encours de sûretés restent solides, en hausse de 11 % par rapport à l'année précédente

Les plans de continuité des activités mis en œuvre dans le contexte de la pandémie de COVID-19 continuent de fonctionner efficacement. Presque tous les employés continuent de travailler à distance, car Euroclear protège la santé et la sécurité de ses employés et assure le service aux clients.

Nomination de Roger Storm et de Michael Carty comme PDG des entités opérationnelles pour les entreprises suédoises et britanniques, respectivement.

Une situation financière solide

Notre bilan et notre capital sont solides. Compte tenu de notre gestion rigoureuse des risques, de notre levier financier limité, de nos positions prudentes en matière de fonds propres et de liquidités, le Conseil reste confiant dans la solidité financière d'Euroclear.

Commentant la mise à jour du troisième trimestre, Lieve Mostrey, directeur général, a déclaré :

« Le groupe Euroclear continue d'afficher de solides performances, les principaux moteurs commerciaux restant sains. Par conséquent, nos perspectives demeurent inchangées. Nous mettons l'accent sur la mise en œuvre de notre stratégie alors que nous cherchons à répondre aux besoins changeants des clients du secteur financier. »

Note aux rédacteurs

Le groupe Euroclear est le fournisseur de confiance du secteur financier en matière de services après-transaction. Fondamentalement, le groupe fournit le règlement, la garde et le service des titres nationaux et transfrontaliers pour les obligations, les actions et les produits dérivés aux fonds d'investissement. Euroclear est une infrastructure de marché des capitaux éprouvée et résiliente qui s'engage à fournir une atténuation des risques, une automatisation et une efficacité à grande échelle pour sa clientèle mondiale.

Le groupe Euroclear comprend Euroclear Bank - notée AA+ par Fitch Ratings et AA par Standard & Poor's - ainsi qu'Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden et Euroclear UK & Ireland. Le groupe Euroclear a réglé en 2019 l'équivalent de 837 billions d'euros d'opérations sur titres, représentant 239 millions d'opérations nationales et transfrontalières, et détenait en moyenne 30,1 billions d'euros d'actifs pour ses clients.

Pour plus d'informations sur Euroclear, veuillez consulter le site www.euroclear.com .

