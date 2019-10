Le port de Bakou devient le premier port vert de la région de la mer Caspienne

Le secrétaire général d'ESPO, Isabelle Ryckbost, a félicité le port de Bakou pour avoir obtenu le certificat PERS. « La relation avec la communauté locale revêt la plus grande importance pour les autorités portuaires, et EcoPorts contribue à renforcer encore davantage la transparence et l'obligation de rendre des comptes pour le secteur portuaire. En application de la norme environnementale d'EcoPorts, la politique du port en matière d'environnement doit être rendue publique et communiquée comme il se doit à la communauté locale et aux parties prenantes du port. Avec la certification du port de Bakou, non seulement le port fait œuvre de pionnier, mais le réseau EcoPorts s'élargit également aujourd'hui vers l'est », a déclaré le secrétaire général d'ESPO.

On dénombre 34 EcoPorts en Europe, y compris les ports les plus importants que sont ceux de Rotterdam et de Barcelone. Le port de Bakou travaille étroitement avec l'Union européenne pour renforcer son efficacité opérationnelle, la gestion portuaire, et les politiques en matière d'environnement et de gestion du risque. Il a déjà obtenu les certifications ISO 9001: 2015, OHSAS 18001 et ISO 14001. Il a déjà intégré les objectifs de développement durable de l'ONU dans ses procédés commerciaux et opérations.

Situé au carrefour stratégique de l'Europe et de l'Asie et à proximité des grands marchés que sont la Chine, le Turquie, l'Iran et la Russie, le port de Bakou et sa zone franche sont en passe de devenir le principal centre logistique et commercial de l'Eurasie. Cela s'inscrit dans une stratégie plus vaste de l'Azerbaïdjan de renforcer son économie non pétrolière et de la diversifier sans les hydrocarbures.

