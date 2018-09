Le président Bio, le président Macron et la Première ministre Solberg rejoignent Bill et Melinda Gates lors des événements Goalkeepers 2018 à New York

Parmi les autres participants sont entre autres présents Amina J. Mohammed, Graça Machel, David Miliband, Loyiso Madinga et Kailash Satyarthi

Les deuxièmes événements annuels Goalkeepers sont consacrés au pouvoir des jeunes pour diriger le progrès mondial

SEATTLE, 27 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Bill et Melinda Gates, coprésidents de la Fondation Bill & Melinda Gates, ont coorganisé les deuxièmes événements annuels Goalkeepers les 25 et 26 septembre pour mettre en lumière les progrès remarquables en faveur de la réduction de l'extrême pauvreté et la nécessité d'accélérer les efforts pour atteindre les Objectifs de développement durable (Objectifs mondiaux) des Nations Unies. Ils ont été rejoints par Son Excellence Julius Maada Bio, président de la Sierra Leone ; le président français Emmanuel Macron, la Première ministre norvégienne Erna Solberg ; la vice-secrétaire générale des Nations Unies Amina J. Mohammed ; et de nombreux leaders reconnus et émergents du monde entier.

Les événements Goalkeepers 2018 se sont concentrés sur le potentiel des jeunes à impulser le progrès mondial et ont mis en exergue les thèmes du rapport de données Goalkeepers Data Report 2018 de Bill et Melinda Gates. Publié le 18 septembre, le rapport montre comment investir dans le « capital humain » (la santé et l'éducation des jeunes), déclencher la productivité et l'innovation, réduire la pauvreté et générer de la prospérité.

Trois nouveaux partenariats de haut niveau, appelés les « accélérateurs », ont été annoncés lors de l'événement Goalkeepers du 26 septembre. Ces accélérateurs catalyseront les progrès vers la réalisation des Objectifs mondiaux en offrant des financements et un soutien programmatique en vue d'accroître l'alphabétisation précoce, d'éliminer le mariage des enfants et de donner aux jeunes les moyens d'utiliser les données pour réaliser des progrès afin d'atteindre les Objectifs mondiaux.

Accélérateur des actions des jeunes Goalkeepers : cet accélérateur donnera aux jeunes gens âgés de 18 à 35 ans les moyens de se procurer et d'utiliser des données pour demander des comptes aux responsables publics, privés et gouvernementaux dans la réalisation des Objectifs mondiaux. Dirigé par CIVICUS et la Fondation Gates, avec un comité consultatif composé de représentants de la Fondation Obama, du George W. Bush Institute, de Restless Development et d'Action pour le développement durable, cet accélérateur fournira à de jeunes leaders un soutien de terrain et technique, du mentorat et un financement direct à hauteur de 30 000 dollars chacun. Les candidatures seront ouvertes jusqu'au 31 octobre 2019 et les participants au programme seront annoncés fin novembre.

Développement à grande échelle de l'alphabétisation précoce : cet accélérateur réunira Room to Read, une importante organisation à but non lucratif axée sur l'éducation des jeunes filles et l'alphabétisation des enfants en Asie et en Afrique, et divers partenaires pour développer à grande échelle l'approche de l'organisation pour accroître les capacités de lecture et d'écriture ainsi que pour aider les enfants à développer l'habitude de lire dès leur plus jeune âge. L'accélérateur élargira le programme adapté à chaque pays de Room to Read en Inde, au Vietnam et en Afrique du Sud grâce à un nouveau financement de 3,5 millions de dollars de Credit Suisse, de Dubai Cares et de Four Acre Trust, renforçant l'objectif de Room to Read d'atteindre plus de 1,1 million d'enfants supplémentaires dans ces pays au cours des trois prochaines années.

Fonds Girls First : cet accélérateur lancera le fonds Girls First, un nouveau partenariat collaboratif pour mettre fin au mariage des enfants. Girls Not Brides, la Fondation Children's Investment Fund Foundation (CIFF), la Fondation Ford, la Fondation David & Lucile Packard, la Loterie hollandaise du code postal, le Fonds Kendeda, la Fondation NoVo, Capital for Good USA et Geneva Global en sont les donateurs fondateurs et exécutants. Le Fonds Girls First identifiera les organisations communautaires les plus prometteuses, et en particulier celles dirigées par des jeunes filles, des femmes et des jeunes, et leur apportera un financement sur plusieurs années pour développer et poursuivre des solutions locales permettant de mettre fin au mariage des enfants.

Les prix Goalkeepers Global Goals Awards ont été présentés le 25 septembre, en présence notamment de la Première ministre Solberg, de la vice-secrétaire générale des Nations Unies Mme Mohammed, de la directrice générale de l'UNICEF Henrietta H. Fore et de l'auteur-compositeur-interprète britannique Ed Sheeran. En partenariat avec la Fondation Bill & Melinda Gates et l'UNICEF, l'événement a récompensé le travail extraordinaire axé sur les jeunes dans le monde entier qui est directement lié aux 17 Objectifs mondiaux. Le prix Campaign Award a été remis à Amika George, la fondatrice de #FreePeriods, une campagne qui œuvre à s'assurer qu'aucune jeune fille au Royaume-Uni ne souffre périodiquement de la pauvreté. Le prix Progress Award a été remis à Dysmus Kisilu, fondateur de Solar Freeze, qui fournit des solutions d'énergie renouvelable à de petits agriculteurs au Kenya pour améliorer la productivité agricole. Enfin, le prix Changemaker Award a été remis à Nadia Murad, une femme yézidie qui plaide la cause de sa communauté et des survivants du génocide. Loyiso Madinga, comédien de stand-up et correspondant africain du programme télévisé « The Daily Show with Trevor Noah », a présenté la remise des prix.

Lors de l'événement Goalkeepers du 26 septembre, le président Macron ainsi que Bill et Melinda Gates ont discuté sur scène des progrès mondiaux. Parmi les autres intervenants étaient présents le président Bio de la Sierra Leone, qui a partagé la vision du développement du capital humain de son pays ; Richard Curtis, écrivain, militant et cofondateur de Project Everyone ; Stephen Fry, acteur, écrivain et présentateur ; Graça Machel, militante internationale des droits des femmes et des enfants et cofondatrice du Graça Machel Trust ; David Miliband, président-directeur général de l'International Rescue Committee ; Kailash Satyarthi, prix Nobel de la paix et militant des droits des enfants ; David Sengeh, directeur de l'innovation du gouvernement de Sierra Leone ; et Trisha Shetty, avocate, militante sociale et fondatrice de SheSays. L'événement Goalkeepers a été animé par Nancy Kacungira, présentatrice récompensée de la chaîne BBC World News, et par Savannah Sellers, présentatrice de la chaîne NBC News.

Le Sondage mondial sur la jeunesse Goalkeepers, publié le 24 septembre, montre que les jeunes sont plus optimistes que leurs aînés quant à leur avenir, à l'avenir de leur pays et à l'avenir du monde. Le niveau d'optimisme est le plus fort dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, où les jeunes âgés de 12 à 24 ans sont le groupe le plus optimiste pour toutes les mesures. Le sondage a également montré que les jeunes de ces pays sont plus enclins à penser qu'ils peuvent avoir une influence sur la façon dont leurs pays sont gouvernés et que leur génération aura un impact plus positif sur le monde que la génération de leurs parents.

La campagne a été lancée avec la sortie de « We the Goalkeepers », un court-métrage basé sur une œuvre originale de la poète en langue parlée et jeune militante Aranya Johar, qui a également participé à l'événement Goalkeepers. Le film a été réalisé par la réalisatrice primée, Joyeeta Patpatia, et met l'accent sur les jeunes « Goalkeepers » qui œuvrent dans le monde entier à faire progresser les Objectifs mondiaux.

Goalkeepers 2018 peut être diffusé en direct sur le canal Facebook de la Fondation Bill & Melinda Gates : www.facebook.com/gatesfoundation.

Veuillez visiter le site www.gatesfoundation.org/goalkeepers pour de plus amples informations.

À propos de la Fondation Bill & Melinda Gates

Animée par la conviction que toutes les vies ont la même valeur, la Fondation Bill & Melinda Gates œuvre pour aider toutes les personnes à mener une vie saine et productive. Dans les pays en développement, elle concentre ses efforts dans l'amélioration de la santé des populations et leur donne la possibilité de s'extraire de la faim et de l'extrême pauvreté. Aux États-Unis, elle cherche à s'assurer que toutes les personnes, en particulier celles disposant des plus faibles ressources, aient accès aux opportunités dont elles ont besoin pour réussir à l'école et dans la vie. Située à Seattle, dans l'État de Washington, la fondation est dirigée par sa présidente-directrice générale, Sue Desmond-Hellmann, et son coprésident, William H. Gates Sr., sous la direction de Bill et Melinda Gates et de Warren Buffett.

À propos de Goalkeepers

Goalkeepers est la campagne de la fondation qui vise à accélérer le progrès en faveur des Objectifs de développement durable (ou Objectifs mondiaux). En partageant les récits et les données derrière les Objectifs mondiaux à travers des événements et un rapport annuel, nous espérons inspirer une nouvelle génération de leaders, les Goalkeepers, qui sensibiliseront le public aux progrès, demanderont des comptes aux dirigeants et mèneront des actions pour atteindre les Objectifs mondiaux.

À propos des Objectifs mondiaux

Le 25 septembre 2015, au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, 193 dirigeants mondiaux se sont engagés en faveur de 17 Objectifs de développement durable (ou Objectifs Mondiaux). Il s'agit d'une série d'objectifs ambitieux visant à accomplir trois actions extraordinaires d'ici 2030 : mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités et les injustices et remédier au changement climatique.

Project Everyone, cocréateurs de Goalkeepers, a été fondé par l'écrivain, réalisateur et défenseur des ODD Richard Curtis avec pour ambition de réaliser les Objectifs mondiaux à travers une meilleure prise de conscience, la responsabilisation des dirigeants et la mise en œuvre d'actions. Plus d'informations sur www.project-everyone.org.

