Le président Emmanuel Macron et la Première ministre Erna Solberg rejoindront Bill et Melinda Gates lors des événements Goalkeepers à New York

Parmi les autres participants seront entre autres présents Amina J. Mohammed, Graça Machel, David Miliband, Loyiso Madinga et Kailash Satyarthi ;

Le deuxième événement annuel Goalkeepers sera consacré au pouvoir des jeunes pour diriger le progrès mondial

SEATTLE, 21 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Le président français Emmanuel Macron rejoindra Bill et Melinda Gates, coprésidents de la Fondation Bill & Melinda Gates, lors de l'événement Goalkeepers qui aura lieu le 26 septembre à New York. Pour sa deuxième édition, l'événement mettra en lumière les progrès sans précédent réalisés depuis 1990 en faveur de la réduction de l'extrême pauvreté et présentera ce qu'il serait possible de réaliser si le monde investissait dans la santé et l'éducation de sa population croissante de jeunes, et en particulier en Afrique.

La Première ministre norvégienne, Erna Solberg, participera aux prix Goalkeepers Global Goals Awards le 25 septembre, avec Amina J. Mohammed, vice-secrétaire générale des Nations Unies, Henrietta H. Fore, directrice générale de l'UNICEF et Ed Sheeran, auteur-compositeur-interprète anglais. En partenariat avec la Fondation Bill & Melinda Gates et l'UNICEF, les prix récompenseront le travail extraordinaire axé sur les jeunes dans le monde entier qui est directement lié aux 17 Objectifs mondiaux.

Bill et Melinda Gates accueilleront par ailleurs des leaders, militants et artistes émergents et reconnus, comme :

David Miliband, président-directeur général de l'International Rescue Committee

Kailash Satyarthi, prix Nobel de la paix et militant des droits des enfants

Graça Machel, militante internationale des droits des femmes et des enfants et cofondatrice du Graça Machel Trust

Loyiso Madinga, comédien de stand-up et correspondant africain du programme télévisé « The Daily Show with Trevor Noah »

Ils seront accompagnés de :

Karim Bougma, consultant en hygiène alimentaire publique, Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC)

Mona Chalabi, journaliste de données et illustratrice

Fatoumata Diawara, auteure-compositrice-interprète malienne

Jaha Dukureh, militante gambienne des droits des femmes et fondatrice de Safe Hands for Girls

Edna Adan Ismail, fondatrice et directrice de l'Edna Adan Hospital and University

Maria Elena Jefferds, Programme international de prévention et de contrôle de la carence en micronutriments, Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC)

Andrew Nalani, militant de la réforme de l'éducation, Ouganda

Eddie Ndopu, militant et humanitaire sud-africain récompensé

William Wu, ingénieur chez Africa Soil Information Service

Parmi les autres artistes, citons Naturally 7, groupe vocal de renommée mondiale, et l'actrice et chanteuse Nicolette Robinson. Madinga animera les prix Goalkeepers Global Goals Awards. L'événement Goalkeepers sera animé par Nancy Kacungira, présentatrice récompensée de la chaîne BBC World News, et par Savannah Sellers, présentatrice de la chaîne NBC News.

Parmi les participants annoncés, citons David Sengeh, directeur de l'innovation du gouvernement de Sierra Leone ; Trisha Shetty, avocate, militante sociale et fondatrice de SheSays ; King Kaka, musicien et militant kenyan, Richard Curtis, écrivain, militant et cofondateur de Project Everyone ; Stephen Fry, acteur, écrivain et présentateur ; et le Brooklyn Youth Chorus.

La campagne a été lancée avec la sortie de « We the Goalkeepers », un court-métrage basé sur une œuvre originale de la poète en langue parlée et jeune militante Aranya Johar, qui participera également à l'événement Goalkeepers. Le film a été réalisé par la réalisatrice primée, Joyeeta Patpatia, et met l'accent sur les jeunes « Goalkeepers » qui œuvrent dans le monde entier à faire progresser les Objectifs mondiaux.

Goalkeepers est une campagne pluriannuelle qui vise à accélérer les progrès en faveur des Objectifs de développement durable (Objectifs mondiaux) des Nations Unies. Cette année, Goalkeepers sera axé sur la croissance de la population de jeunes et sur la façon dont elle aura une incidence sur les progrès mondiaux futurs. Les orateurs présenteront comment investir dans le « capital humain » (la santé et l'éducation des jeunes), déclencher la productivité et l'innovation, réduire la pauvreté et générer de la prospérité.

Goalkeepers réunit une nouvelle génération de militants et de leaders venant des quatre coins du globe pour discuter de solutions innovantes pour atteindre les Objectifs mondiaux. Recourant à des récits percutants, des données et des partenariats, Goalkeepers est conçu pour mettre en exergue les avancées réalisées et demander des comptes aux gouvernements.

Le 18 septembre, Bill et Melinda Gates ont lancé leur rapport de données intitulé Goalkeepers 2018 Data Report. Également dans sa deuxième édition, le rapport se penche sur des approches prometteuses en matière de santé et d'éducation, soulignant la façon dont les jeunes pourraient contribuer à transformer le continent africain. D'après le rapport, les investissements dans le capital humain en Afrique subsaharienne pourraient entraîner une hausse du PIB dans la région de plus de 90 pour cent d'ici à 2050.

Goalkeepers 2018 sera diffusé en direct sur le canal Facebook de la Fondation Bill & Melinda Gates : www.facebook.com/gatesfoundation. Maps Maponyane, fondateur de bursarynetwork.com, présentera la diffusion en direct.

Veuillez visiter le site https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers pour de plus amples informations. Le site sera régulièrement mis à jour à partir d'aujourd'hui et jusqu'à l'événement.

Notes aux rédacteurs

À propos de la Fondation Bill & Melinda Gates

Animée par la conviction que toutes les vies ont la même valeur, la Fondation Bill & Melinda Gates œuvre pour aider toutes les personnes à mener une vie saine et productive. Dans les pays en développement, elle concentre ses efforts dans l'amélioration de la santé des populations et leur donne la possibilité de s'extraire de la faim et de l'extrême pauvreté. Aux États-Unis, elle cherche à s'assurer que toutes les personnes, en particulier celles disposant des plus faibles ressources, aient accès aux opportunités dont elles ont besoin pour réussir à l'école et dans la vie. Situé à Seattle, dans l'État de Washington, la fondation est dirigée par sa présidente-directrice générale, Sue Desmond-Hellmann, et son coprésident, William H. Gates Sr., sous la direction de Bill et Melinda Gates et de Warren Buffett.

À propos de Goalkeepers

Goalkeepers est la campagne de la fondation qui vise à accélérer le progrès en faveur des Objectifs de développement durable (ou Objectifs mondiaux). En partageant les récits et les données derrière les Objectifs mondiaux à travers des événements et un rapport annuel, nous espérons inspirer une nouvelle génération de leaders, les Goalkeepers, qui sensibiliseront le public aux progrès, demanderont des comptes aux dirigeants et mèneront des actions pour atteindre les Objectifs mondiaux.

À propos des Objectifs mondiaux

Le 25 septembre 2015, au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, 193 dirigeants mondiaux se sont engagés en faveur de 17 Objectifs de développement durable (ou Objectifs Mondiaux). Il s'agit d'une série d'objectifs ambitieux visant à accomplir trois actions extraordinaires d'ici 2030 : mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités et les injustices et remédier au changement climatique.

Project Everyone, cocréateurs de Goalkeepers, a été fondé par l'écrivain, réalisateur et défenseur des ODD Richard Curtis avec pour ambition de réaliser les Objectifs mondiaux à travers une meilleure prise de conscience, la responsabilisation des dirigeants et la mise en œuvre d'actions. Plus d'informations sur www.project-everyone.org.