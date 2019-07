Le Pr Dattatreyudu Nori, un radio-oncologue de renommée internationale, a été nommé directeur international des centres de cancérologie Apollo du groupe Apollo Hospitals

Récipiendaire d'un prix Padma Shri, le Pr Nori a reçu de nombreux prix prestigieux destinés aux immigrés dans les domaines de la médecine et de la cancérologie, dont la « Médaille d'honneur Ellis Island », la plus haute distinction civile délivrée aux États-Unis, qui a récompensé en 2014 les qualités exemplaires et exceptionnelles dont il fait preuve tant dans sa vie personnelle que professionnelle. En 2017, l'Indian Cancer Congress lui a décerné sa plus haute distinction : la Living Legend in Cancer Care (légende vivante du traitement du cancer). »

« C'est avec grand plaisir que nous accueillons le Pr Dattatreyudu Nori, une légende vivante de la lutte contre le cancer, au sein de la famille Apollo Hospitals. Dans un contexte d'augmentation du nombre de cancers, le Professeur Nori nous aidera à renforcer notre lutte contre cette maladie. », a déclaré le Dr Prathap. C. Reddy, président du groupe Apollo Hospitals.

À propos de son nouveau rôle chez Apollo Hospitals, le Pr Dattatreyudu Nori a déclaré : « C'est un honneur de collaborer avec Apollo Hospitals dans sa lutte contre le cancer. Apollo a été un pionnier et a révolutionné le paysage médical en Inde grâce à des initiatives novatrices. L'Apollo Proton Cancer Centre est un parfait exemple du dévouement du Dr Prathap Reddy envers l'accès de l'Inde à des technologies de pointe. »

Fort de plus de quatre décennies d'expérience, le Pr Nori est reconnu comme un chef de file mondial dans la recherche sur le cancer, étant l'auteur de nombreux développements innovants en matière de traitement du cancer. Le Pr Nori est également consultant auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique des Nations Unies, où il est chargé de la formulation de directives pour le traitement du cancer dans les pays en développement.

À propos d'Apollo Hospitals :

En 1983, le Dr Prathap C. Reddy fait figure de pionnier en créant Apollo Hospitals, le premier groupe hospitalier privé en Inde, à Chennai. Figurant aujourd'hui parmi les plus fiables en Asie, le groupe de soins de santé compte plus de 12 000 lits au sein de 71 hôpitaux, 3 300 pharmacies, plus de 90 cliniques ainsi que 150 centres de diagnostic, 110 centres de télémédecine, 15 centres d'enseignement médical et une fondation de recherche axée sur les essais cliniques mondiaux, les études épidémiologiques, la recherche sur les cellules souches et la génétique.

Demandes des médias :

Anshul Sharma

Courriel : anshulsharma_pr@apollohospitals.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/953328/Apollo_Hospitals_Dr_Nori.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/953329/Apollo_Hospitals_Logo.jpg

SOURCE Apollo Hospitals