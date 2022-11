Le premier avion régional hybride électrique d'Ampaire prend son envol

L'Eco Caravan réduit la consommation de carburant et les émissions de carbone, ouvrant la voie à une révolution durable

CAMARILLO, Californie, 19 novembre 2022 /PRNewswire/ -- L'Eco Caravan d'Ampaire, un avion régional neuf places, a effectué son premier vol aujourd'hui avec un système de propulsion hybride électrique entièrement intégré. Ampaire s'attend à ce qu'il s'agisse du premier avion régional électrique à entrer en service commercial (certification en 2024) et le premier d'une série d'avions hybrides électriques Ampaire de plus grande taille qui mèneront la transition vers l'aviation durable.

« L'aviation est l'industrie la plus difficile à décarboner », a déclaré Kevin Noertker, le PDG d'Ampaire. « Les avions entièrement électriques souffrent d'une portée limitée, en raison du poids et de la capacité énergétique des batteries de la génération actuelle. Les avions hybrides électriques, cependant, peuvent conserver la portée et l'utilité des avions contemporains. C'est pourquoi nous nous concentrons sur la propulsion hybride électrique pour une gamme d'avions régionaux de plus en plus performants. C'est une façon pour l'industrie du transport aérien de se décarboner plus rapidement en plus de bénéficier de coûts d'exploitation moins élevés. »

La réalisation historique qui a lieu aujourd'hui donne un nouvel élan à un programme qui a attiré des clients et des participants clés au cours des derniers mois. En octobre, la société a annoncé sa mise en relation avec Air France Industries KLM Engineering and Maintenance (AFI KLM E&M) pour une gamme de services de maintenance et d'activités de soutien dans le monde entier. Le mois dernier, Ampaire a également reçu une commande de MONTE, un financier de technologies aéronautiques régionales durables, pour un maximum de 50 appareils Eco Caravan. « Ces types de relations garantissent que les clients internationaux d'Ampaire bénéficient d'un financement et d'un soutien en crédit-bail convaincants ainsi que d'un soutien de classe mondiale en matière de maintenance, de réparation et de révision », a expliqué M. Noertker.

Un premier vol « calme et tranquille »

L'Eco Caravan modernise le Cessna Grand Caravan standard avec le système de propulsion intégré d'Ampaire composé d'un moteur à allumage par compression et d'un moteur électrique. Un bloc de batteries dans le carénage préserve la capacité de transport de passagers et de fret de l'avion.

Le premier vol a duré 33 minutes pour effectuer les vérifications initiales du système de propulsion. Avec le pilote d'essai Elliot Seguin aux commandes, l'Eco Caravan a décollé de l'aéroport de Camarillo au nord de Los Angeles à 07h49 (PST). Il est monté à 3 500 pieds à pleine puissance, en combinant la puissance du moteur à combustion et du moteur électrique. M. Seguin s'est ensuite placé à un rythme de croisière, réduisant ainsi la charge pesant sur les deux sources d'alimentation. Il a passé environ 20 minutes à tester différents réglages de puissance tout en étudiant les températures et d'autres relevés, avant d'effectuer une descente et une approche finale vers Camarillo à faible puissance. « Le système de propulsion du Eco Caravan a fonctionné comme prévu », a conclu M. Seguin. « Le vol était calme et tranquille. Tous les relevés de température et de puissance étaient normaux. »

Des émissions nettes zéro grâce au carburant d'aviation durable (SAF)

L'Eco Caravan réduit la consommation de carburant et les émissions de carbone de 70 pour cent. Les émissions sont presque nulles lorsqu'on utilise du carburant d'aviation durable. Les coûts d'exploitation sont réduits de 25 à 40 % selon la structure des lignes aériennes. Le coût par siège-mile disponible est proche de celui de la conduite automobile.

L'avion hybride électrique conserve l'autonomie et la capacité de charge du Grand Caravan, et peut même voler plus loin qu'un Grand Caravan avec huit passagers. La portée maximale dépasse les 1 000 miles. L'autonomie et la capacité de transport de l'Eco Caravan contrastent fortement avec les conceptions tout électrique, hydrogène-électrique et même hybride électrique proposées.

L'Eco Caravan peut recharger ses batteries en vol ou à une station de recharge au sol. Étant donné que les infrastructures de recharge seront limitées pendant encore quelques années, la capacité de fonctionner indépendamment de la recharge au sol est essentielle pour préserver toute l'utilité de l'Eco Caravan.

Le premier d'une nouvelle génération d'avions électriques durables

La technologie de propulsion de l'Eco Caravan peut être adaptée à des avions régionaux plus grands et, à terme, aux avions de ligne monocouloir. Ampaire prévoit de déployer rapidement des systèmes de propulsion plus puissants pour des avions plus grands, en suivant une approche modulaire qui améliorera considérablement la durabilité des opérations aériennes.

« Même si nous sommes fiers de l'Eco Caravan, nous le voyons comme un premier pas vers des systèmes de propulsion hybrides électriques plus importants puis des systèmes à émissions nulles à mesure que la technologie de stockage d'énergie progresse », a déclaré M. Noertker.

Le premier sur le marché

Ampaire travaille déjà avec la FAA pour certifier l'Eco Caravan en 2024 en vertu d'un STC, un certificat de type supplémentaire. L'approche d'Ampaire diffère des autres en ce sens qu'elle n'exige pas un programme complet de certification des aéronefs, qui peut être long et très coûteux. Le Grand Caravan est déjà certifié par la FAA. Ampaire va le certifier pour voler avec un nouveau système de propulsion.

« Le lancement de l'aviation hybride électrique n'est pas une tâche facile, mais nous l'avons facilité en modernisant un avion déjà certifié », a expliqué M. Noertker. « Nous parviendrons plus rapidement sur le marché et permettrons aux compagnies aériennes du monde entier de commencer à acquérir une expérience opérationnelle avec ce nouveau type de propulsion. Nous travaillerons avec eux sur des modèles de suivi pour répondre aux exigences de leur réseau. »

Note aux médias : Attendez-vous à la vidéo du premier vol plus tard dans la journée. www.ampaire.com/press .

À propos d'Ampaire

Ampaire, basée à Los Angeles, a été créée en 2016 avec pour mission de devenir le développeur d'avions électriques pratiques et convaincants le plus fiable au monde. La société modernise les avions de transport de passagers existants en les dotant d'une alimentation électrique hybride. C'est l'approche la plus rapide et la plus efficace en termes de capitaux pour faire du transport aérien commercial électrique une réalité avec la technologie disponible. Ampaire a réalisé une série de premières dans l'industrie depuis le vol inaugural de son avion d'essai de la technologie Electric EEL en 2019, notamment le plus long vol pour un avion hybride électrique (1 135 miles terrestres en route de Los Angeles à Oshkosh, dans le Wisconsin). Pour en savoir plus sur Ampaire, https://www.ampaire.com/ .

