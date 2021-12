Le premier bras robotique de la société Unitree Technology collabore avec un robot quadrupède

Sur la vidéo en direct de l'entreprise, on peut voir l'installation du bras robotique sur la tête du robot. Grâce à ce bras, le robot peut accomplir en douceur des actions telles que ramasser des objets, ouvrir et fermer des portes, verser du vin automatiquement, fixer des vis, etc.

L'intelligentisation ne fait que commencer

Avec ce nouveau bras robotique, le PDG d'Unitree Technology, Wang Xingxing, est à l'origine d'avancées significatives dans le domaine de la robotique. Il a expliqué les objectifs et les perspectives d'avenir du domaine. Wang Xingxing avait fait forte impression dans le domaine de la robotique avec son projet Xdog en 2016.

Le bras robotique est indispensable aux robots quadrupèdes. Il peut être utilisé pour répondre aux différentes exigences de l'industrie et des services à la personne. Les perspectives de développement d'un bras robotisé sont vastes. « Les applications industrielles et les magasins hors ligne sont notre nouvel objectif », a déclaré Wang Xingxing.

Le PDG d'Unitree a ajouté : « Le bras robotique connaît actuellement une phase de développement rapide avec l'évolution et l'orientation de la technologie. Mais nous espérons qu'il entrera rapidement dans nos vies. Le défi actuel est la maîtrise des coûts et l'amélioration de l'intelligence. »

L'émergence des robots collaboratifs

Le bras robotique est léger et flexible. Avec lui, le chien robot omnipotent devient encore plus puissant.

D'ici quelques années, la combinaison du chien robot et du bras robotique pourra faire de plus en plus de choses.

Aujourd'hui, Unitree cherche à classifier la collaboration entre le chien robot et le bras robotique et à établir des normes industrielles.

Nous sommes impatients de voir comment Unitree Technology va révolutionner le secteur de la robotique avec son bras robotique.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1718197/image1.jpg

SOURCE Unitree