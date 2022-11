Le premier complexe hôtelier familial d'Islande ouvrira ses portes dans quelques mois

REYKJAVIK, Islande, 11 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Legendary Hotels and Resorts investit massivement dans l'industrie hôtelière islandaise, avec la construction du premier complexe hôtelier familial du pays. Pour un montant s'élevant à plusieurs milliards de couronnes, ce projet passionnant est actuellement dans sa phase finale avant approbation et sera lancé d'ici la fin de l'année 2023.

Transformant un hôtel existant, ainsi que plus de 50 hectares de terre, ce complexe familial sera situé au sud de l'île, à proximité de plusieurs attractions touristiques majeures. Avec ses écuries, son grand manège et ses zones dédiées à la pratique des sports équestres, le complexe abritera de nombreuses autres attractions, dont un mini-golf, une patinoire, des tables de ping-pong, un stand de tir et une myriade de possibilités de faire du sport et de se divertir, avec quelque chose pour satisfaire tous les goûts et tous les âges.

Pour le repos et la détente, l'établissement comptera également un cinéma proposant de grands films, des friandises et des couvertures confortables, ainsi qu'un spa avec des installations telles que des cryosaunas, des bains à remous, un gymnase et des salles de yoga. Pour permettre aux parents fatigués et stressés de se détendre l'esprit tranquille, il y aura également une aire de jeux et des installations dédiées à la garde d'enfants. Les adolescents profiteront quant à eux de leur propre mur de graffitis !

La société attend une moyenne de 30 à 40 % de visiteurs locaux, les touristes internationaux représentant le reste de la clientèle de l'hôtel. La durée de séjour moyenne atteindra jusqu'à cinq nuits, car l'hôtel possède un grand nombre d'installations fantastiques !

Dmitrijs Stals, PDG et fondateur de Legendary Hotels and Resorts, a déclaré :

« Chez Legendary Hotels and Resorts, nous tenons tous à remercier sincèrement la municipalité d'Islande pour son approche accueillante et son soutien dans ce projet et toutes nos autres initiatives à travers le pays. Il s'agit d'un projet palpitant qui présente de nombreux avantages pour les familles d'Islande et d'ailleurs. Nous sommes impatients de lancer le complexe, qui n'aura rien à envier aux établissements les plus luxueux du monde. »

À propos de Legendary Hotels and Resorts ehf :

Legendary Hotels and Resorts ehf. est une société constituée à Reykjavik, la capitale de l'Islande, qui continuera à rechercher de nouvelles opportunités en Europe du Nord et au-delà. Son équipe soudée est profondément attachée à la satisfaction et au bonheur de chacun de ses clients, et chacun de ses concepts d'hôtel a été créé grâce à des décennies d'expérience dans le domaine, et étayé par des études de viabilité conduites par les cabinets comptables des Big Four — un investissement sûr et fiable, avec un énorme potentiel de croissance. Regardez cet espace !

